Встречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!

С 20 декабря по 8 января на мурманской базе отдыха «Чунга-Чанга» откроется поместье Деда Мороза! Добрый волшебник приглашает маленьких северян и их родителей в гости.

- В сказочное поместье, которое находится на берегу Кольского залива, Дед Мороз приедет 20 декабря, - рассказал Артём Кузьмин, администратор базы отдыха «Чунга-Чанга». – Вместе со своими помощниками - Снегурочкой, волшебной феей и Бабой Ягой - он каждый день будет ждать на новогодние праздники юных мурманчан и гостей города, для которых подготовлены сказочное представление, незабываемый праздник, прекрасные подарки.

Эмоции, веселье и участие в зимней сказке, подарки и фотография на память - поход в поместье к Деду Морозу малышам запомнится надолго.

Попасть в гости в резиденцию к Деду Морозу и подарить детям незабываемый праздник можно каждый день (с 20 декабря по 8 января), включая все новогодние праздники - с 13 до 19 часов. Всех ждут на базе отдыха «Чунга-Чанга» по адресу: г.Мурманск, улица Маяковского, 8. Запись по телефону 8-(8152) -704-407. Количество мест ограничено. Детским садам и школам предоставляется скидка.