Встречаем изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в Кольском районе

Председатель регионального комитета по тарифному регулированию Владимир Губинский принял участие в рабочем совещании по вопросу изменения совокупной платы граждан за коммунальные услуги в муниципальных образованиях Кольского района с 1 июля 2017 года.

В совокупный платёж граждан за коммунальные услуги входит плата за водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, горячее водоснабжение, электроэнергию, газ (без учета взносов за капитальный ремонт и платы за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме).

Не повысятся тарифы на тепловую энергию для населения в муниципалитетах, где тариф на текущий момент сформировался выше 3400 руб./Гкал. Это коснется поселков Верхнетуломский, Кильдинстрой, Мурмаши и Молочный.

Розничные цены на сжиженный газ в текущем году не изменятся и останутся на уровне 2015 года. Второй год подряд тарифы на электрическую энергию для населения Мурманской области устанавливаются комитетом на минимальном предельном уровне, утвержденном ФАС России, и с июля увеличатся только на 1%. С учетом особенностей муниципальных образований тарифы на питьевую воду и водоотведение для населения с 1 июля 2017 не увеличатся в поселениях Туманный, Пушной и Тулома.

В некоторых муниципалитетах рост совокупной платы граждан превысит заданный федеральный параметр 5,5% и составит 8,5%. Это произойдёт там, где исторически сложились заниженные тарифы. Чаще всего это бывшие или действующие военные городки, ведомственные котельные. Такое превышение произойдёт в Коле, Молочном и Кильдинстрое. Все изменения тарифов согласованы с местными советами депутатов.

По итогам тарифной кампании 2016 года тарифы на коммунальные ресурсы на 2017 год с 1 июля в Кольском районе установлены так, чтобы совокупный платёж граждан за коммунальные услуги не превысил 5,5%.