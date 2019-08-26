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Мурманская область. Арктика26.08.19 07:00

Встречаем новый учебный год и единый день голосования с радостью и уверенностью в безопасности

Скоро осень. В мурманских школах проходят серьезные проверки. Только не стоит волноваться, всё проводится в рамках традиционной приёмки перед началом нового учебного года. Мы чуть раньше уже рассказывали об этом. Теперь нам хочется узнать итоги работы комиссий, причём не только в школах, но и на избирательных участках. А расскажет об этом сегодня, 26 августа, с 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» инспектор отдела надзорной деятельности города Мурманска Главного Управления МЧС России по Мурманской области Татьяна Ульяновская.

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.

 

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