Встречаем осень «Декадой здорового образа жизни»

Д.О. Вернер И теперь им всем спасибо за пособничество врагу? Комментарий к новости: Российский флаг в Мурманске подняли раньше, чем в Москве

Елена Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, кто отвечает за лавочки которые стоят у подъезда? Один из жителей первого этажа убрал самовольно лавочку, т.к. ему мешают люди, которые на ней сидят. Управляющая Комментарий к новости: Что управляющая компания обязана делать бесплатно?