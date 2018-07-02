Встречи с медведями и лосями в Мурманской области становятся всё чаще

Сегодняшнее оперативное совещание с участием руководителей органов исполнительной власти и муниципалитетов первый заместитель губернатора Алексей Тюкавин начал с темы, которая в последнее время активно обсуждается в средствах массовой информации, а также социальных сетях в Интернете. Речь идёт о ситуации с появлением бурых медведей в населенных пунктах Мурманской области и выходом на дороги лосей.

Как сообщил министр природных ресурсов и экологии Дмитрий Руусалеп, основная причина появления медведей вблизи жилья – несанкционированные свалки пищевых отходов или их несвоевременный вывоз.

«За полгода в адрес министерства поступило 10 обращений о появлении медведей вблизи населённых пунктов. После проверки фактов в двух случаях принято решение об отстреле. В семи районах области места наиболее частого появления взяты на особый контроль сотрудниками Госохотнадзора», – проинформировал Дмитрий Руусалеп.

О комплексе мер по снижению вероятности встречи с медведями, принятых на территории муниципалитетов, по видеосвязи рассказали глава районной администрации Кольского района Александр Лихолат и глава администрации Апатитов Николай Бова. Так, ликвидирован ряд несанкционированных свалок, разработаны памятки о поведении в лесу, в Апатитах закуплены средства отпугивания диких животных.

Что касается ДТП с участием лосей, то Минприроды рекомендует быть максимально внимательным на дороге и соблюдать скоростной режим. В Мурманской области за последние полгода произошло два ДТП с участием лосей. Для сравнения Дмитрий Руусалеп привёл в пример Вологодскую область, где только за пять месяцев случилось 36 таких происшествий.

Первый заместитель губернатора поручил министерству природных ресурсов и экологии совместно с министерством транспорта и дорожного хозяйства провести совещание с дорожно-эксплуатационными организациями и обсудить возможные меры по предупреждению водителей о возможных выходах диких животных на дорогу.

«У нас растёт популяция и медведей, и лосей. Хоть статистика внешне и положительная, успокаиваться не надо. Самая главная проблема – те, кто оставляет свалки вдоль дорог и на окраинах дачных посёлков. Поэтому нужно постоянно проводить работу с населением», – подчеркнул Алексей Тюкавин.