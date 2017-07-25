Встречи у патефона в Мурманской областной научной библиотеке

В прошедшие выходные мурманчане старшего поколения стали участниками необычного музыкального вечера в областной научной библиотеке. Они услышали записи на патефонных пластинках, узнали об истории шеллачных и виниловых дисков.

Специалист отдела библиотечного обслуживания Ольга Плюснина рассказала об истории звукозаписи и познакомила с экспонатами интерактивной выставки «По волне моей памяти». Многие звучавшие песни были знакомы участникам встречи, они с радостью узнавали мелодии, и с удовольствием подпевали им.

Во второй части вечера состоялся настоящий концерт фортепианной музыки. В исполнении талантливого молодого музыканта, студентки Петрозаводской государственной консерватории Анны Мень, прозвучали произведения Баха, Рахманинова, Свиридова, Балакирева.

Настоящим подарком слушателям стало исполнение попури из песен военных лет и песен советских композиторов. Каждая мелодия, которую исполняла Анна, была знакома и любима слушателями. Весь зал пел дорогие сердцу песни и благодарил исполнительницу горячими аплодисментами.