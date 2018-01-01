Встретили новый год с огоньком и дымом

1 января 2018 года в 1 часов 9 минут на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в здании по адресу: п.Зеленоборский ул. Почтовая, 33. Как сообщает ФКУ «ЦУКС ГУ МЧС России по Мурманской области», в результате пожара обгорел стена, потолок и оконная рама. На месте пожара работало одно пожарно-спасательное подразделение.

В первые же часы нового года, в 2.48, на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в здании по адресу: г.Мурманск, мкр. Дровяное, ул. Прибрежная, 81. В результате пожара обгорела наружная обшивка стены. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения.

Красный петух потревожил огнеборцев в первую ночь нового года и на юге Мурманской области. В 2.59 на пульт дежурной службы «01» поступила информация о возгорании в Кандалакше, на ул. Новая. В результате пожара обгорел стол. На месте пожара работало два пожарно-спасательных подразделения.