Встретим День знаний с ясной головой

Законом Мурманской области от 10.11.2011 № 1415-01-ЗМО (в редакции от 6.03.2017 № 2102-01-ЗМО) «О полномочиях органов государственной власти Мурманской области в области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об установлении дополнительных ограничений розничной продажи алкогольной продукции на территории Мурманской области» в день проведения мероприятия «День знаний» запрещена розничная продажа алкогольной продукции.

Администрация муниципальных образований рекомендует руководителям объектов торговли, осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, заблаговременно разместить для покупателей в торговых объектах на досках объявлений или на других видных местах информацию о введении указанного запрета.