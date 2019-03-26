«Встретить весну в чистых городах»: Андрей Чибис объявил о создании в Мурманской области оперативного штаба по наведению порядка на улицах, во дворах и домах

Сегодня в рамках заседания координационного совещания по обеспечению правопорядка на территории Мурманской области руководитель региона Андрей Чибис сообщил о решении создать оперативный штаб по наведению порядка в сфере обслуживания многоквартирных домов и уборки территорий муниципалитетов.

«У нас близится весна, но ситуация во дворах многих наших городов, ситуация с обслуживанием домов, уборкой подъездов, освещённостью дворовых территорий и улиц наших муниципалитетов, безусловно, является неудовлетворительной. И, говоря о правопорядке в широком смысле этого слова, мы не можем это обойти стороной», – отметил глава исполнительной власти края.

Возглавит штаб министр энергетики и ЖКХ Мурманской области Владимир Гноевский, «вторым лицом» выступит начальник областной ГЖИ Алёна Кузнецова. Андрей Чибис особо подчеркнул, что ждёт от руководителя штаба ежевечернего доклада о состоянии дел.

Глава области также призвал активно включиться в эту работу муниципалитеты и правоохранительные органы.

«Наша задача – максимально оперативно, с учётом ограничений законодательства и финансовых возможностей, сделать так, чтобы наши дворы были чистыми, освещёнными, подъезды – убранными, а снег – вывезен. Чтобы встретить весну в чистых городах», – подытожил Андрей Чибис.