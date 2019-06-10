Вступил в силу закон, регламентирующий новый порядок перевода жилых помещений в нежилые

9 июня вступил в силу новый порядок перевода жилых помещений в нежилые. Согласно нему, открывать магазины в жилых домах станет труднее: теперь только большинства голосов собственников для этого недостаточно, потребуется заручиться поддержкой жильцов подъезда и ближайших к нежилому помещению квартир

Как пишет «Российская газета», поправки вызваны множеством жалоб со стороны жителей многоквартирных домов на то, что в соседней квартире открыли магазин, салон красоты, баню, склад, офис, детский сад или хостел - все это так или иначе доставляет собственникам неудобство.

Руководитель Всероссийского центра национальной строительной политики (ВЦНСП) Александр Моор отмечает, что закон призван урегулировать отношения между предпринимателями и жильцами, найти компромиссное решение, избежать конфликтов и судебных тяжб. Если бизнес не устраивает жителей дома, они смогут отказать коммерсанту в праве превратить помещение в нежилое. Для перевода помещения под коммерческий объект требуется соблюсти три условия. Во-первых, как и прежде, за перевод квартиры в нежилой фонд должны проголосовать более половины собственников в доме. Так нужно собрать более двух третей голосов в том подъезде, в котором находится будущий магазин или кафе. Кроме того, необходимо предоставить письменные согласия жильцов прилегающих квартир. Законом устанавливается, что именно подразумевается под прилегающими помещениями: они имеют общие стены, пол или потолок с той квартирой, что переводится в нежилое.

Таким образом, решение принимается в основном собственниками ближайших к помещению квартир, что более справедливо. Ведь в дальних подъездах жильцы могут вовсе не испытывать неудобств от соседства с магазином или кафе, поэтому они проголосуют «за», ущемив тем самым интересы других людей, которые живут ближе к коммерческому объекту. «Закон призовёт малый бизнес к порядку, заставит его прислушиваться к мнению соседей, - считает Моор. - В целом соблюдать правила общежития - это обязанность предпринимателя, который открывает свое дело в жилом доме». Поправки призваны защитить интересы жильцов, но и предприниматели от них только выиграют, их бизнес станет более рентабельным, считает эксперт. Ведь именно жильцы дома чаще всего являются основными клиентами магазинов на первых этажах домов. Кроме того, закон обязывает бизнесменов строго соблюдать требования к содержанию помещений, оснастить его системой звукоизоляции, средствами противопожарной безопасности, сигнализацией, что сделает безопасным соседство жильцов дома с коммерческими организациями.

По новым правилам перевести помещение в нежилой фонд станет сложнее. Последние несколько лет законодательство в этой области становится всё строже. За счет этого в прошлое уходят нарушения, когда помещения на первых этажах становились нежилыми без учета мнения жильцов дома, а использовались для этого поддельные протоколы собраний собственников. Сегодня такие случаи стали редкостью. Закон не затрагивает использование помещений на первых этажах новостроек. К сожалению, жители этих домов не могут повлиять на использование площадей, которые с самого начала являются нежилыми. У жителей старого фонда в принятии таких решений есть преимущество, пишет «Российская газета».