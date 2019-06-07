Вступил в силу закон, вносящий изменения в областной бюджет на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

Опубликован и вступил в силу закон Мурманской области «О внесении изменений в закон Мурманской области «Об областном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов».

В основной финансовый документ региона включены индексация размера социальных выплат отдельным категориям граждан с 1 июня 2019 года, увеличение расходов областного бюджета на компенсацию затрат теплоснабжающим организациям в целях обеспечения своевременной подготовки к отопительному сезону 2019/2020 годов, дополнительные средства муниципальным образованиям.

В 2019 году расходы областного бюджета увеличены законом на 3,6 млрд рублей, или на 5,2%, доходы – на 4,9 млрд рублей, или на 7,4%. В результате общий объём расходов – 72,9 млрд рублей, доходов – 70,2 млрд рублей. Дефицит бюджета составит 2,7 млрд рублей.

Верхний предел государственного долга Мурманской области снижен на 650 млн рублей, за счёт чего повышена сбалансированность и финансовая устойчивость бюджетной системы региона.

Параметры уточненного регионального бюджета удовлетворяют требованиям бюджетного законодательства, а также одобрены федеральным Минфином и соответствуют заключенным с ним соглашениям.