Вступил в законную силу приговор по делу о незаконной добыче атлантического лосося

Заместителем прокурора Терского района поддержано государственное обвинение по уголовному делу по обвинению жителя поселка Умба Терского района Сергея Попихина в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.1 ст.256 УК РФ – незаконная добыча водных биологических ресурсов, совершенная на миграционных путях к месту нереста.

Из приговора мирового судьи судебного участка Терского района следует, что Сергей Попихин, будучи индивидуальным предпринимателем и имея разрешение на добычу трески, в нарушение правил рыболовства для Северного рыбохозяйственного бассейна, 09.11.2016, находясь в акватории Кандалакшского залива Белого моря, на территории Терского района Мурманской области, в месте, являющимся миграционным путем атлантического лосося (сёмги), действуя в период нерестовой миграции атлантического лосося (сёмги), осуществил при помощи четырех ставных рыболовных сетей незаконную добычу четырех экземпляров атлантического лосося (сёмги).

Действия Попихина были задокументированы оперативными работниками пограничного управления ФСБ России по Республике Карелия.

В судебном заседании сторона защиты, отрицая очевидные факты, настаивала на невиновности Попихина. Все доводы стороны защиты были тщательно проверены судом первой инстанции.

Несмотря на активную позицию стороны защиты, суд, оценив доказательства, представленные стороной обвинения, согласился с доводами государственного обвинителя о виновности Попихина в совершении преступления.

06.07.2017 мировым судьей судебного участка Терского района постановлен приговор, которым Сергей Попихин был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч.1 ст.256 УК РФ. По предложению государственного обвинителя ему назначено наказание в пределах санкции ч. 1 ст. 256 УК РФ – штраф в размере 300 000 рублей. Этим же приговором удовлетворен иск прокурора Терского района о взыскании с Попихина суммы ущерба, причиненного преступлением.

Не согласившись с постановленным приговором, сторона защиты обжаловала его в апелляционном порядке.

Судом апелляционной приговор оставлен без изменения, а жалобы стороны защиты – без удовлетворения. 09.10.2017 приговор в отношении Сергея Попихина вступил в законную силу.