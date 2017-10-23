Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Колы, убившего свою жену
Прокуратурой Мурманской области принято участие в рассмотрении Мурманским областным судом апелляционной жалобы Николая Гарната,
Судом первой инстанции Гарнат, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью другому человеку, признан виновным в том, что в ночное время с 16 на 17 февраля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в г.Кола, на почве ссоры умышленно нанес два удара ножом своей супруге, в результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия.
В момент произошедших событий в квартире также находился малолетний ребенок.
В жалобе на приговор осужденный просил Мурманский областной суд снизить ему срок наказания, ссылаясь на совершение преступления в шоковом состоянии, а также просил учесть, что ему необходимо ухаживать за малолетним ребенком.
Суд согласился с мнением государственного обвинения об отсутствии оснований для смягчения наказания, поскольку мужчина был вменяем в момент совершения преступления, а смягчающие и отягчающие обстоятельства в полной мере учтены судом первой инстанции.
Приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.
Приговор вступил в законную силу.