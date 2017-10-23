Вступил в законную силу приговор в отношении жителя Колы, убившего свою жену

Прокуратурой Мурманской области принято участие в рассмотрении Мурманским областным судом апелляционной жалобы Николая Гарната, осужденного приговором Кольского районного суда от 30.08.2017 по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку) к наказанию в виде 12 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Судом первой инстанции Гарнат, ранее судимый за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью другому человеку, признан виновным в том, что в ночное время с 16 на 17 февраля 2017 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения по месту своего жительства в г.Кола, на почве ссоры умышленно нанес два удара ножом своей супруге, в результате чего потерпевшая скончалась на месте происшествия.

В момент произошедших событий в квартире также находился малолетний ребенок.

В жалобе на приговор осужденный просил Мурманский областной суд снизить ему срок наказания, ссылаясь на совершение преступления в шоковом состоянии, а также просил учесть, что ему необходимо ухаживать за малолетним ребенком.

Суд согласился с мнением государственного обвинения об отсутствии оснований для смягчения наказания, поскольку мужчина был вменяем в момент совершения преступления, а смягчающие и отягчающие обстоятельства в полной мере учтены судом первой инстанции.

Приговор суда оставлен без изменения, апелляционная жалоба - без удовлетворения.

Приговор вступил в законную силу.