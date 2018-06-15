Вступили в силу изменения в закон «Об основах организации борьбы с туберкулезом в Мурманской области»

туберкулезом в Мурманской области», предусматривающие возможность предоставления права на возмещение расходов на проезд в противотуберкулезный санаторий и обратно.

Расширен перечень лиц, имеющих право на возмещение расходов на проезд при сопровождении детей, больных туберкулезом. Право на возмещение расходов предоставлено не только родителям, но и усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям.

Расходы компенсируются один раз в год при проезде в противотуберкулезный санаторий и обратно железнодорожным, воздушным транспортом.

На территории региона возмещение расходов на проезд в противотуберкулезный санаторий и обратно указанным категориям граждан осуществляется государственными областными казенными учреждениями – центрами социальной поддержки населения.