Встречаем 2018 год в мурманском поместье Деда Мороза!СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Рыбный порт. Методы 90-х возвращаются?
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика11.12.17 07:30

Всю бункеровку в Арктике сделать в расчёте на СПГ - WWF

Наиболее целесообразным способом бункеровки в Арктической зоне РФ, включая СМП, является бункеровка сжиженным природным газом. При этом заводы по производству СПГ есть по всей территории Арктики от Баренца до Находки. Об этом в ходе деловой программы форума «Транспорт России – 2017» заявил директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц.

По его словам, к 2030 году суммарный экспорт природных ресурсов и металлов из Арктической зоны, уже официально заявленных на данный момент, составит около 100 млн тонн, не считая транзита. «При любых условиях для бункеровки этого экспорта потребуется не менее 4 млн тонн нефтяного топлива, – отметил он. – При этом требования международного судоплавания постоянно ужесточаются и к ним необходимо быть заранее готовыми. Поэтому мы предлагаем, вместо того чтобы строить инфраструктуру старой бункеровки, сразу совершить прорыв и всю бункеровку в Арктике сделать в расчёте на СПГ», – озвучил позицию эксперт. Он отмечает, что такая мера позволит предотвратить возникающие кумулятивные риски при загрязнении Арктики мазутом, ликвидация последствий которых является чрезвычайно сложной задачей.

 

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаМногие россияне в преддверии Нового года и выборов президента ждут сокращения зарплат и начала массовых увольнений
-ФоторепортажXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»Мурманск встречает День рыбака запахом трески
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееПод выборы президента отменили «крепостное право»
-Слово не воробей...Для депутата родной муниципалитет - собственный дом
-Нам интересно Ваше мнение
06.12.17: Госдума на заседании 8 декабря рассмотрит проект заявления палаты в связи с решением МОК о недопуске российской сборной к участию в Олимпийских играх 2018 года. А какое решение приняли бы Вы?Проголосовало: 378 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

Здешний
09.12.17 16:21
Так и хочется затянуть https://www.youtube.com/watch?v=qOis4njtyhI
Комментарий к новости:В День Героев Отечества 105 школьников Мурманска, Североморска, Полярного, Видяево и Оленегорска вступили в ряды юнармейцев
Имя
08.12.17 22:08
этож надо как люди о зарплатах работяг порта заботятся - спать не могут, арендную плату наваливают сверх меры лишь бы все о людях думать. А рыбный порт им не дает о хорошем думать, все ворует сам у се
Комментарий к новости:СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ: Рыбный порт. Методы 90-х возвращаются?
Наталья!!!
08.12.17 21:44
Наши детки молодцы !!! Гордость России
Комментарий к новости:Победы в Швеции вдохновили юных хоккеистов Мурманска
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2728293012345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире11:30Городские хроники (12+)11:45«Взрослые игры». Тематическая программа (16+)12:00«Дом на Озерной». Художественный сериал, 3 серия (16+)
-PRO ДеньгиИз-за уменьшения поступлений налога на прибыль организаций в Мурманской области налоговые и неналоговые доходы снизились на 2%-PRO ВалютуДоллар и евро укрепляются-PRO ЭнергетикуМРСК Северо-Запада – среди первых инфраструктурных компаний, заключивших соглашение со Стратегическим партнерством «Северо-Запад»-PRO ЖКХСосульки сбили только после прокурорской проверки-PRO Нефть и газСложные природно-климатические условия потребовали усилить безопасность системы морской транспортировки персонала на МЛСП «Приразломная»-PRO Законы4% - подарок с нового года работникам федеральных структур
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2017
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН».
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика