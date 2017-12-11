Всю бункеровку в Арктике сделать в расчёте на СПГ - WWF

Наиболее целесообразным способом бункеровки в Арктической зоне РФ, включая СМП, является бункеровка сжиженным природным газом. При этом заводы по производству СПГ есть по всей территории Арктики от Баренца до Находки. Об этом в ходе деловой программы форума «Транспорт России – 2017» заявил директор по природоохранной политике Всемирного фонда дикой природы Евгений Шварц.

По его словам, к 2030 году суммарный экспорт природных ресурсов и металлов из Арктической зоны, уже официально заявленных на данный момент, составит около 100 млн тонн, не считая транзита. «При любых условиях для бункеровки этого экспорта потребуется не менее 4 млн тонн нефтяного топлива, – отметил он. – При этом требования международного судоплавания постоянно ужесточаются и к ним необходимо быть заранее готовыми. Поэтому мы предлагаем, вместо того чтобы строить инфраструктуру старой бункеровки, сразу совершить прорыв и всю бункеровку в Арктике сделать в расчёте на СПГ», – озвучил позицию эксперт. Он отмечает, что такая мера позволит предотвратить возникающие кумулятивные риски при загрязнении Арктики мазутом, ликвидация последствий которых является чрезвычайно сложной задачей.