«ВТБ-банк» не даст «Росатому» «вмёрзнуть в толщу льдов» Северного морского пути

«Росатом» и «ВТБ» договорились о сотрудничестве в сфере финансирования проектов Севморпути. По информации ИТАР-ТАСС, госкорпорация «Росатом» и банк «ВТБ» договорились о взаимопонимании и сотрудничестве в сфере финансирования проектов, связанных с обеспечением безопасного круглогодичного судоходства в акватории Северного морского пути. Соответствующий меморандум 25 сентября подписали первый заместитель гендиректора Росатома Кирилл Комаров и зампред правления «ВТБ» Валерий Лукьяненко.

«Для того чтобы проекты по развитию Арктики реализовывались, на территории должна быть устойчивая инфраструктура, и первый элемент такой инфраструктуры - достаточное количество ледокольного транспорта, который будет обеспечивать транспортировку этих богатств по разным маршрутам - как в сторону Европы, так и Азии. Государство относится к этой задаче с огромным вниманием, выделяет на это средства, но только за счет государственных средств покрыть все эти задачи невозможно. Поэтому участие в этом «ВТБ-банка», который является опорным для «Росатома» во всех наших проектах, является для нас очень важным и необходимым», - прокомментировал подписание меморандума Комаров.

В рамках меморандума предусматривается возможность предоставления лизингового финансирования, кредитования, банковских гарантий и других финансовых инструментов по проектам, реализуемым «Росатом» в рамках развития ледокольного флота.

«Мы действительно обсуждаем с «Росатомом» ряд перспективных проектов по строительству ледоколов класса ЛК-60, общий объём финансирования одного ледокола - в районе 50-70 млрд рублей. Мы также вышли на вторую стадию финансирования современных ледоколов стоимостью 70-100 млрд рублей класса «Лидер». Здесь мы чувствуем себя уверенно в нашем партнёре», - отметил Лукьяненко по итогам церемонии подписания.