«Вторметресурс» и «Апатитыэнерго» нарушили требования Земельного кодекса РФ - прокуратура
Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения требований земельного законодательства на территории города Апатиты, по результатам которой выявлены факты использования земли без законных оснований.
Установлено, что в нарушение требований статей 25, 26, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью «Вторметресурс» допустило складирование лома чёрных и цветных металлов на части земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на землю.
По факту самовольного занятия части земельного участка общей площадью
С целью фактического устранения выявленных нарушений руководителю организации внесено представление.
Кроме того, в ходе проверки выявлен факт самовольного занятия земли акционерным обществом «Апатитыэнерго» общей площадью
По результатам рассмотрения представления, внесенного руководителю акционерного общества «Апатитыэнерго», нарушения земельного законодательства устранены, земельный участок освобождён от железобетонных конструкций.