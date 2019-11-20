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Мурманская область. Арктика20.11.19 09:45

«Вторметресурс» и «Апатитыэнерго» нарушили требования Земельного кодекса РФ - прокуратура

Прокуратурой города Апатиты проведена проверка исполнения требований земельного законодательства на территории города Апатиты, по результатам которой выявлены факты использования земли без законных оснований.

Установлено, что в нарушение требований статей 25, 26, 39.1 Земельного кодекса Российской Федерации общество с ограниченной ответственностью «Вторметресурс» допустило складирование лома чёрных и цветных металлов на части земельного участка, государственная собственность на который не разграничена, без предусмотренных законодательством Российской Федерации прав на землю.

По факту самовольного занятия части земельного участка общей площадью 6697 кв. метров в отношении общества с ограниченной ответственностью «Вторметресурс» возбуждено дело об административном правонарушении по статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

С целью фактического устранения выявленных нарушений руководителю организации внесено представление.

Кроме того, в ходе проверки выявлен факт самовольного занятия земли акционерным обществом «Апатитыэнерго» общей площадью 261 кв. метров, что явилось основанием для возбуждения 11 ноября текущего года дела об административном правонарушении по статье 7.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях в отношении генерального директора общества, которое находится на рассмотрении.

По результатам рассмотрения представления, внесенного руководителю акционерного общества «Апатитыэнерго», нарушения земельного законодательства устранены, земельный участок освобождён от железобетонных конструкций.

 

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