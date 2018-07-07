Мурманская область. Арктика07.07.18 07:00
Второй энергоблок Кольскаой АЭС включён в сеть
6 июля энергоблок № 2 Кольской АЭС был включён в сеть после планово-предупредительного ремонта.
По состоянию на 6 июля нагрузка АЭС в соответствии с диспетчерским графиком составляет 880 МВт, в работе находятся энергоблоки № 2, 3 и 4 атомной станции, блок № 1 – в планово-предупредительном ремонте.
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