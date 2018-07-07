Второй энергоблок Кольскаой АЭС включён в сеть

Алевтина Что ж автор статьи не встретился с местными жителями? Юрий Банько, мы местные жители надеемся на встречу с Вами, и более или менее адекватное оценку этому строительству. Комментарий к новости: Мегапроект стратегического значения в Белокаменке

Николай По прогнозу видно, что страна не собирается слазить с нефте-газовой иглы! Делаем рывок - гоним всё больше и больше сырья на Запад!!! Комментарий к новости: Министерство промышленности и торговли РФ ожидает роста грузооборота портов РФ до 884 млн тонн к 2020 году