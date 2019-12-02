Второй этап создания уникального пылеветрозащитного экрана завершён в Мурманском морском торговом порту

Перфорированный металлический «щит» высотой 20 метров защищает город от взвешенных частиц насыпных грузов. Экотехнологии в порту развиваются в рамках федерального проекта «Внедрение наилучших доступных технологий» национального проекта «Экология». Его представители посетили Мурманский морской торговый порт.

По оценке Министерства природных ресурсов и экологии РФ, АО «Мурманский морской торговый порт» считается одним из лидеров по внедрению наилучших доступных технологий, которые должны применяться при перевалке навалочных грузов в морских портах России. Порядка 80% наилучших доступных технологий, которые вошли в соответствующий отраслевой справочник по НДТ, принятый в 2019 году, либо уже реализованы, либо находятся в активной стадии реализации на площадке предприятия.

Общий бюджет экологической программы АО «ММТП» - более 3 млрд рублей. Наиболее капиталоемким является проект строительства пылеветрозащитного экрана: он потребовал 700 млн рублей инвестиций. Конструкция площадью 1800 метров и высотой 20 метров почти полностью ограждает производственную площадку предприятия, защищая от угрозы переноса ветрами взвешенных частиц.

- Экран металлический, перфорированный, - рассказывает генеральный директор «Мурманского морского торгового порта» Алексей Рыкованов, - путём расчётов установили, что для нашего порта будет оптимальной доля перфорации 30%. Нас часто спрашивают, как может экран задерживать пыль, если он не сплошной, а «дырявый». Однако его функция не столько в том, чтобы удержать на внутренних стенках взвешенные частицы, сколько в том, чтобы рассеять потоки ветра. По нашим данным, если со стороны моря дует ветер силой 12 м/с, со стороны экрана, обращённой к городу, его скорость составит не более 3 м/с. Так экран мешает пыли разлетаться в сторону города.

Полностью строительство экрана будет закончено в 2020 году. При этом различные технологии пылеподавления и очистки применяются на каждом этапе работы порта. 8 видов НДТ внедрены на предприятии уже сейчас. Это и уникальная система орошения из 14 стационарных и 3 мобильных тумано- и снегообразующих водяных пушек (большего числа нет ни в одном порту РФ). Причём «умные» пушки благодаря датчикам температуры сами «знают», когда выбрасывать снег, а когда водяную взвесь. Технологии орошения на ряде этапов процесса перевалки груза, специальные машины-«пылесосы», постоянно собирающие пыль с территории порта и автодорожного полотна и др. Потенциально пылящие поверхности закрепляют не только с помощью взвеси снега или воды, но и при помощи специальных добавок. Орошение штабелей угля на складах проводится растворами со смесью ПАВ и других добавок в разных пропорциях. Это создаёт корку, которая препятствует эрозии мелких частиц пыли.

Один из этажей управления порта занимает «экологическая диспетчерская». Это ещё одно ноу-хау АО «ММТП», которого нет ни в одном другом порту РФ. Система экологического прогнозирования позволяет создать цифровую модель работы предприятия как в режиме реального времени, так и на период до трех суток вперёд. Это даёт возможность мгновенно реагировать на изменения метеоусловий и предотвращать выбросы загрязнений. Программное обеспечение диспетчерской анализирует метеоусловия, сопоставляет их с фронтами погрузки и видами грузов и даёт прогнозы по экологической ситуации. Меры принимаются ещё на этапе, когда проблема не возникла, а только спрогнозирована.

- Мы срабатываем на опережение, - говорит технический директор АО «ММТП» Евгений Гуляев. - Можем оперативно подать дополнительный транспорт, чтобы быстрее обработать груз, или наоборот, заблаговременно остановить погрузку, чтобы избежать экологических нарушений при угрозе неблагоприятных метеоусловий.

В последующие годы проект экодиспетчерской будет развиваться с применением технологий big data, нейросетей.

Уникальна для региона созданная в порту система очистки ливневых стоков. Система локальных очистных сооружений (ЛОС) очищает всю грязную воду, образующуюся на промышленной площадке грузового района, почти до уровня питьевой. Стоки проходят четыре ступени очистки, включая ультрафиолетовое обеззараживание. После этого вода не сбрасывается в водоём, а идёт «в дело»: подаётся на систему пылеподавления.

- В Мурманске сейчас сконцентрировано, пожалуй, максимальное количество экотехнологий среди всех портов мира. Формируя экологическую программу, мы объездили площадки ведущих стивидорных компаний мира в Японии, Китае, Канаде, Австралии, Южной Африке. От всех постарались позаимствовать наилучшие практики, добавив к ним российские разработки, - сказал заместитель директора по логистике – директор по управлению портовыми активами «СУЭК» Александр Масько.

- Если взять и сложить вместе все технологии, примененные Мурманским морским торговым портом за последние пару лет, они составят 80 процентов справочника по НДТ для данной отрасли. Это колоссальное достижение, - подчеркнула представитель группы информационно-аналитического сопровождения национального проекта «Экология» Анастасия Мирсанова.

И ещё одна особенность Мурманского порта, на которую обратили внимание гости: и в светлое, и в тёмное время суток он сверкает яркими красками. В отличие от иностранных портов, где применяются подобные конструкции, мурманский пылеветрозащитный экран выполнен в яркой сине-жёлто-оранжевой цветовой гамме. На нескольких участках выложены художественные панно. А ночью всеми красками северного сияния переливается подсветка 22 кранов порта. Подсвечены и пушки орошения. Всё вместе это превращает порт в своеобразный огромный арт-объект, привлекающий внимание мурманчанам и гостей Мурманска.