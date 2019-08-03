Второй морской отряд войск национальной гвардии РФ отмечает 30-летие

В Мурманске вчера состоялось торжественное мероприятие, посвящённое 30-й годовщине со дня образования второго морского отряда войск национальной гвардии России. В зале областного центра «Лапландия» собрались военнослужащие и ветераны войск, члены их семей. Со знаменательной датой присутствующих поздравили командующий Северо-Западным округом войск Росгвардии Павел Дашков и врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис.

Глава региона поблагодарил военнослужащих за мужество и профессионализм и отметил, что мурманский морской отряд каждый день обеспечивает надежную защиту не только стратегически важного для страны предприятия – «Атомфлот», но и всей Мурманской области.

«Тридцать лет вы с честью и достоинством решаете сложную и ответственную задачу – охраняете объекты одного из ведущих предприятий Кольского Заполярья. От вашего профессионализма и бдительности зависит безопасность и спокойствие наших граждан. Благодарю вас за безупречную службу», – сказал Андрей Чибис.

За добросовестное выполнение служебных обязанностей, усердие и отличие, проявленные при выполнении служебно-боевых задач, коллектив второго морского отряда удостоен региональной награды. Памятный адрес главы Мурманской области Андрей Чибис вручил командиру отряда капитану 1 ранга Владиславу Анисимову. Почетными знаками губернатора Мурманской области «За доблестную службу в Заполярье» награждены: старший прапорщик Александр Забузный и старший прапорщик Николай Григорьев. Благодарность Губернатора Мурманской области вручена прапорщику Инне Архиповой и старшему матросу Евгению Иванникову. Благодарственными письмами губернатора Мурманской области награждены: старший прапорщик Сергей Рубанников и прапорщик Евгений Соколов.

На торжественном собрании спикер регионального парламента Сергей Дубовой тепло поздравил командование и служащих морского отряда с юбилеем части. Он отметил, что гвардейцы с честью и достоинством преодолели смутные девяностые, а затем уверенно и стремительно набирая ход, вошли в новое время:

- Летопись заполярного морского отряда – это ответственные служебные задания, боевые крещения в «горячих точках». И сегодня часть гордо и высоко несёт боевое знамя в составе войск национальной гвардии. Пусть продолжаются славные традиции ветеранов морского отряда, сильных духом людей, верных долгу, присяге, призванию!»

Сергей Дубовой поблагодарил служащих части за высокий профессионализм и вручил им награды регионального парламента.

Торжественный вечер продолжился выступлениями ансамбля песни и пляски Северо-Западного округа войск национальной гвардии России.