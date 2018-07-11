Второй заход в Верховный суд, или Томас Нильсен оспоривает пятилетний запрет на въезд в Россию

В Верховный суд РФ поступила очередная жалоба от представителей норвежского журналиста и редактора «BarentsObserver» Томаса Нильсена, которому на пять лет закрыли въезд в Россию.

Жалоба поступила в ВС РФ 27 июня. Представитель Нильсена Максим Оленичев («Команда 29») обжалует апелляционное определение Мурманского областного суда от 6 декабря 2017 года, которым было оставлено в силе решение Печенгского районного суда. В высшей судебной инстанции России он просит признать незаконными действия погранслужбы, которая не позволила Нильсену въехать в Россию весной 2017 года.

Ранее ВС РФ оставил в силе решение Мосгорсуда, по которому пятилетний запрет на въезд в Россию был признан законным. После этого адвокат Нильсена Иван Павлов заявил, что этот отказ открывает возможности для обращения в ЕСПЧ, пишет sud51.com.

За год Нильсен и его представители обращались в Печенгский, Мурманский областной, Петрозаводский и Московский городской суды. Все попытки оспорить пятилетний запрет на въезд в Россию и ознакомиться с документами об этом решении оказались безуспешными.