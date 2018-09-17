Вверх по лестнице, ведущей вниз?

Минэкономразвития Мурманской области подвело итоги социально-экономического развития региона за 7 месяцев 2018 года

Ознакомившись с докладом, складывается несколько противоречивая картина об экономике нашего региона: при росте ряда показателей, согласно отчёту, жить населению лучше не стало. И состояние областной казны за 7 месяцев вряд ли сильно изменилось, если его сравнить с отчётом за полугодие министра финансов региона Елены Дягилевой, который она представила на заседании правительства в конце июля и охарактеризовала, как находящийся «в рискованном положении» (об этом редакция сообщала в августе). Напомним, исполнение бюджета за 6 месяцев демонстрирует значительный рост расходов при незначительной динамике увеличения доходов. Дефицит областной казны за полугодие составил 2 млрд 313 млн рублей.

РОСТ

В январе-июле в обрабатывающих производствах Мурманской области отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг на сумму 94,7 млрд рублей, это 121,1% к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах. Индекс производства составил 103,6% к январю-июлю 2017 года (в среднем по России - 104,1%).

Наибольшую долю в структуре отгрузки обрабатывающей промышленности занимают производство пищевых продуктов (43,2%), металлургическое производство (41,1%), ремонт и монтаж машин и оборудования (7,3%), производство прочих транспортных средств и оборудования (3%).

Уровень металлургического производства за 7 месяцев вырос на 6,6% преимущественно из-за начала производства с IV квартала 2017 года нового вида продукции - никелевого штейна. Объём отгруженного товара составил 38,9 млрд рублей, что в 1,4 раза превысило уровень января-июля прошлого года.

Индекс производства в сегменте «Ремонт и монтаж машин и оборудования» составил 102,8%.

В сфере водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений объём отгрузки продукции составил 5,4 млрд рублей (105,1% к январю-июлю 2017 года в действующих ценах).

Морскими портами и терминалами области за январь-июль переработано 31,7 млн тонн грузов, что на 1,6% выше уровня аналогичного периода прошлого года. Увеличение обусловлено ростом объёмов сухогрузов до 14,6 млн тонн (рост относительно января-июля прошлого года - на 5,4%).

Объём перевозок грузов железнодорожным транспортом сложился выше уровня прошлого года на 5,4% в связи с увеличением перевозок железной руды (на 13,1%) и апатитового концентрата (на 4%).

В связи с повышением спроса со стороны транспортно-экспедиционных компаний на перевозку грузов воздушными судами сохраняется положительная динамика объёмов грузоперевозок воздушным транспортом (рост в 1,3 раза).

В январе-июле индекс промышленного производства составил 101,8% относительно соответствующего периода 2017 года (в среднем по России - 103,1%). В июле, по сравнению с июлем 2017 года, уровень производства снизился на 6,3% (в среднем по России - рост на 3,9%), по отношению к предыдущему месяцу - на 8,3% (в среднем по России - на 0,3%).

Цены производителей промышленных товаров по сравнению с январем-июлем 2017 года выросли на 6,5%, в том числе на товары, предназначенные для реализации на экспорт, - на 18,7%, на внутреннем рынке - снизились на 0,6%.

Объём продукции сельского хозяйства в январе-июле составил 1062,9 млн рублей, индекс сельскохозяйственного производства - 113,4% (в среднем по России - 101,9%). Рост обусловлен увеличением: производства скота и птицы на убой в живом весе на 5,9%; производства молока на 14,1% в связи с повышением продуктивности молочного стада; выпуска куриных яиц в 2,3 раза за счёт забоя в аналогичном периоде прошлого года кур-несушек для обновления стада в сельскохозяйственной организации.

Индекс производства пищевых продуктов в отчётном периоде составил 106,2%. Объём отгруженной продукции в действующих ценах увеличился на 15% - до 40,9 млрд рублей. При этом цены пищевиков выросли на 12,6%.

Значительный вклад в увеличение выпуска пищевой продукции внесло производство мороженой рыбы (на 0,2%), мяса рыбы (включая фарш) мороженого (на 9,2%), рыбных консервов (на 14,6%), ракообразных (в 1,8 раза). Выросли объёмы производства свинины, кроме субпродуктов (в 1,2 раза), субпродуктов убойных животных (на 16,6%), пива (на 12,8%).

СНИЖЕНИЕ

За 7 месяцев года в добывающей промышленности отгружено товаров собственного производства на сумму 49,6 млрд рублей (73,8% к аналогичному периоду 2017 года в действующих ценах). Снижение обусловлено падением цен на продукцию, а также сокращением объёмов поставок сторонним потребителям апатитового концентрата. Цены производителей снизились на 11,6%. Индекс производства составил 101,3% к январю-июлю 2017 года (в среднем по России - 102,1%).

Как сообщала месяц назад министр финансов, за первое полугодие снижение поступлений по налогу на прибыль составило 1 млрд 284,6 млн рублей - от таких крупных налогоплательщиков региона, как Кировский филиал АО «Апатит» и АО «Ковдорский ГОК».

За 7 месяцев снизились объёмы выпуска железорудного концентрата (на 1,8%) и щебня (на 21,5%). Снизился выпуск первичного алюминия (на 0,4%), никеля необработанного (на 1,8%), рафинированной меди необработанной (на 5,3%) и кобальта необработанного (на 4,8%).

Производство прочих транспортных средств и оборудования сократилось на 24,6%, что связано с неравномерным закрытием актов выполненных судоремонтных работ c длительным циклом в заводских условиях.

В сфере обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха объём отгрузки продукции в отчётном периоде составил 33,3 млрд рублей (99,9% к январю-июлю 2017 года в действующих ценах). В январе - июле 2018 года выработка электроэнергии снизилась на 2,4%, производство пара и горячей воды - на 2,9%.

Потребление электроэнергии составило 7,4 млрд. кВт*ч, что на 0,8% ниже соответствующего уровня 2017 года. Отпуск электроэнергии за пределы региона сократился на 6,7%.

В январе-июле организациями транспорта перевезено 19,8 млн тонн различных грузов - объём перевозок снизился на 3,7%. На морском транспорте объём перевозимых грузов сократился в 2,5 раза по сравнению с прошлым годом, что обусловлено отсутствием в январе-июле текущего года объёмов перевозок экспортных грузов на коротких маршрутах (страны Балтии), а также - сдачей во фрахт большей части судов по договорам тайм-чартера.

Автомобильным транспортом перевезено грузов в 1,9 раза меньше, чем в январе-июле 2017 года в связи с окончанием строительных работ на крупном промышленном объекте, а также переориентацией на грузоперевозки железнодорожным транспортом.

Рыболовными организациями Мурманской области в январе-июле выловлено 433,8 тысячи тонн водных биоресурсов (99,1% от уровня аналогичного периода прошлого года). В отчётном периоде в связи с сокращением квот на вылов трески (доля в вылове 38,7%) и пикши (доля - 9,1%) снизилась добыча этих водных биоресурсов на 11,3 и 6,2%% соответственно. Также уменьшился вылов путассу на 20,4% (доля - 14,7%) и на треть - сельди (доля - 0,7%).

Сократился выпуск филе рыбного мороженого (на 8,1%), мясных полуфабрикатов (на 33,3%), колбасных изделий (на 15,8%), хлебобулочных изделий (на 6,8%), молока (кроме сырого) (на 13,7%), кисломолочных продуктов (кроме творога) (на 0,7%), сыров и творога (на 8,8%).

ЖИЛЬЁ, ДЕМОГРАФИЯ, ДОХОДЫ

За январь-июль за счёт всех источников финансирования на Кольском полуострове введено в строй 17482 кв. метров общей площади жилья, что составило 46,6% от уровня аналогичного периода 2017 года (в среднем по России - 101,9%). Чем будем привлекать на Север тех же врачей – непонятно.

Построено 119 индивидуальных жилых домов в городах Мурманск, Мончегорск, Полярные Зори, а также - в Кольском, Терском, Ловозерском, Кандалакшском и Печенгском районах.

Продолжающееся сокращение женщин репродуктивного возраста (18-39 лет), в 2017 году к уровню 2016 года - на 3%, или 3,3 тысячи человек, особенно женщин в возрасте 20-29 лет - на 7,4% при общем снижении численности населения региона на 0,6%, обусловило снижение общей рождаемости в текущем году. По предварительным данным Мурманскстата, за 6 месяцев текущего года в регионе родилось 3603 ребёнка, что на 8,5% меньше чем за аналогичный период 2017 года (3938 детей). Коэффициент рождаемости составил 9,6 родившихся на 1000 населения против 10,5 в 2017 году.

Получается, с одной стороны – пенсионеров кормить скоро станет некому, с другой – у работающих пенсионеров не будет забот с внуками, которым не суждено родиться.

Число умерших составило 4382 человека (в январе-июне 2017 года - 4274 человека). Общий коэффициент смертности - 11,7 умерших на 1000 населения (в январе-июне 2017 года - 11,4 умерших на 1000 населения). В январе-июне отмечена естественная убыль населения области - 779 человек (в аналогичном периоде 2017 года - 336 человек).

За шесть месяцев миграционная убыль населения составила 1703 человека (в январе-июне 2017 года - 788 человек).

Похоже, всё активнее воплощается в жизнь молодёжный мем «Пора валить».

По предварительным данным Мурманскстата, среднедушевые денежные доходы населения за первое полугодие составили 36153 рубля в месяц. Среднемесячная номинальная начисленная зарплата - 56920 рублей, то есть, по сравнению с уровнем предыдущего года увеличилась на 9,7%, в реальном исчислении - на 7%.

Когда эта цифра мелькнула в соцсетях, северяне долго удивлялись и ёрничали по поводу её неестественной, с их точки зрения, величины – «средняя температура по больнице».

Минэк поясняет, что существенному росту средней заработной платы по области способствовало принятие мер по повышению уровня оплаты труда отдельных категорий работников бюджетных организаций, согласно майским указам Президента РФ. А также - проведение индексации оплаты труда бюджетникам с 1 января 2018 года и исполнение постановления Конституционного суда о применении «полярных» надбавок к минимальному размеру оплаты труда в районах Крайнего Севера.

А средний размер начисленных пенсий на 1 июля составил 18135 рублей, что на 2,7% больше чем на 1 июля 2017-го.

БЕЗРАБОТИЦЫ ПОЧТИ НЕТ

На региональном рынке труда сохраняется стабильная ситуация. Уровень зарегистрированной безработицы к экономически активному населению на конец июля составил 1,3%, что ниже уровня июля 2017 года на 0,1 процентного пункта. Число зарегистрированных безработных сократилась на 10, 4 % и составило на конец июля 5625 человек. Потребность в работниках, заявленная организациями, увеличилась на 37% и в 2,2 раза превысила численность незанятого населения, зарегистрированного в службе занятости.

Продолжает сохраняться дифференциация территорий по уровню зарегистрированной безработицы: в Терском районе - 7,8%, Ловозерском - 6,2%, Ковдорском - 2,9%, Кандалакшском районе и Кировске - 2,7%, г. Полярные Зори - 2,6% при среднеобластном уровне безработицы - 1,2%.

Будем надеяться, что в скором времени безработица совсем сойдёт на нет – с учётом развития в Мурманской области нефтегазовой отрасли, например. Правда, речь идёт уже не о нефтегазодобыче, как это было в эпоху мечтаний о Штокмане. 7 сентября в Мурманском Техническом университете с участием губернатора Марины Ковтун состоялось торжественное подписание соглашения с ПАО «Газпром нефть» о начале подготовки специалистов по образовательной программе «Нефтегазовая логистика и закупки на береговых и шельфовых объектах».

Не сегодня – завтра в опорном вузе МАГУ откроется медицинский факультет. То есть, со сферами занятости молодёжи худо-бедно определяемся, осталось с областями применения морщинистых рук новоиспечённых непенсионеров и предпенсионеров разобраться. Кстати, ритуальные услуги за 7 месяцев подорожали на 8%, а объёмы услуг физкультуры и спорта уменьшились на 4,5%, культуры - на 4,4%. Верно говорят: лучший спорт – это труд, желательно - физический.

Екатерина СЕРЁГИНА.