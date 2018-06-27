Ввод в строй крановой эстакады в плавцехе Кольской ГМК позволит увеличить грузовой поток

В плавильном цехе Кольской ГМК завершён монтаж и начаты пуско-наладочные работы эстакады для переподъёма мостовых кранов. Это инженерное сооружение предназначено для постановки в ремонт подъёмно-транспортного оборудования.

Мостовые краны плавильного цеха используются для загрузки материалов в конверторы, а также розлива из них фанштейна, полученного в результате пирометаллургического процесса. Всего на выполнении этих операций задействованы три подъёмных механизма. При этом каждый мостовой кран в течение месяца должен проходить один текущий ремонт и три технических обслуживания, поясняют в пресс-службе КГМК.

Определенные трудности в главном пролёте плавцеха возникали, когда в ремонт выводили средний кран. При перемещении в ремонтную зону он на период ремонта блокировал один из крайних кранов, что приводило к невынужденным простоям.

Строительство крановой эстакады решает эту проблему.

Теперь при помощи подъёмного механизма один из кранов приподнимается, давая возможность остальным оперативно выйти из ремонтной зоны и приступить к выполнению производственных задач.

По мнению специалистов плавцеха, ввод в эксплуатацию крановой эстакады позволит увеличить грузовой поток главного пролёта и оперативность загрузки конверторов.