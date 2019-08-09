Вы поёте великолепно!

Хотите услышать такое из уст профессионального жюри? Тогда вам к нам! Точнее, на караоке-батл «Голос молодёжи». Ведь именно там вы сможете показать свои вокальные способности и просто напеться всласть. А все подробности конкурса 9 августа в 12.00 в прямом эфире программы «ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ «Арктик-ТВ» и радио «RECORD» студия» расскажет Маргарита Полозкова, специалист по работе с молодёжью МАУ МП «Объединение молодёжных центров».

Слушайте радио «RECORD», смотрите «Арктик-ТВ» - сегодня в полдень!

Присоединяйтесь к разговору, мы ждём ваши вопросы, оценки и предложения сегодня с 12.00 до 12.30 по телефону 99-45-45. Отправляйте месседжи в «Telegram», «Viber», «WhatsApp» 8(921) 708-2006.

Ответы на Ваши вопросы прозвучат в прямом эфире.