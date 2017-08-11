Вы проходите техосмотр? Внимание, вас снимают на камеру!

В Минэкономразвития РФ готовят поправки, предусматривающие обязательную фото- и видеофиксацию техосмотра автомобиля, пишут «Известия». Так в правительстве решили бороться с оформлением ОСАГО без проверки автомобиля.

Как сообщили изданию в Минэкономразвития, над разработкой законопроекта, который обяжет вести фото- и видеосъёмку техосмотра автомобилей, работает специально созданная при министерстве рабочая группа. Группа состоит из представителей Минэкономразвития, МВД в лице ГИБДД, Ространснадзора, Федеральной антимонопольной службы, Банка России и Российского союза автостраховщиков. Текст законопроекта сейчас согласовывается с заинтересованными ведомствами, уточняет газета. Разработчики планируют внести документ в правительство этой осенью и рассчитывают на его принятие Госдумой уже в ходе осенней сессии.

Как уточняет издание, необходимость данной меры связана с участившимися случаями продаж диагностических карт техосмотра, необходимых для покупки полиса ОСАГО, без прохождения самой процедуры.

Так, поправки предлагают установить требования к операционно-технической базе операторов техосмотра, включая «требования к фото- и видеорегистрации процедуры технического осмотра транспортного средства». Во время съёмки должен быть зафиксирован номер автомобиля, время и место прохождения техосмотра.

В ЦБ изданию заявили, что регулятор «концептуально поддерживает законопроект». Президент РСА Игорь Юргенс добавил, что фиксацию будут вводить постепенно - сначала только фотосъёмку, затем видео.