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Мурманская область. Арктика25.12.17 10:31

Вы работаете в условиях сложной экономической обстановки в стране - Владимир Евменьков

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков провёл встречу с предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования. В мероприятии принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Дмитрий Барышев.

- Понимаю, что вы работаете в условиях сложной экономической обстановки в стране, - сказал в начале встречи глава ЗАТО. - Руководство города настроено на то, чтобы находить возможность оказания, если не прямой финансовой помощи – таких полномочий у муниципалитета нет, - то создания неких условий, которые были бы помощью бизнесу.

Владимир Евменьков подчеркнул, что у предпринимателей, кроме прав, есть и обязанности, имея ввиду соблюдение правил осуществления предпринимательской деятельности.

- Мы вынесли несколько предписаний, а в тех случаях, где истекли сроки их исполнения, составили исковые заявления в суд. Это касается сноса самовольно построенных зданий, помещений. Когда в одной из самых оживленных частей города начинают пристраивать к одноэтажному зданию ещё два этажа, не спросив никого и не получив на это разрешения, я с этим мириться не буду. Что если это здание обрушится? Я не против, чтобы люди увеличивали бизнес, создавали пристройки, но делать это необходимо в рамках закона и нормативных актов, – подчеркнул руководитель муниципального образования.

В ходе встречи глава ЗАТО г. Североморск откровенно отвечал на все вопросы представителей бизнеса. Темы были разноплановыми: от возможности оказания финансовой помощи социальному бизнесу, работе по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью до соблюдения федеральными сетевыми магазинами, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, «Закона о ЗАТО» и развитии туризма в Североморске.

Прозвучали и предложения, среди которых была возможность размещения информации о малых закупках, проводимых муниципальными учреждениями, на сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск. Проработать этот вопрос Владимир Евменьков поручил начальнику отделу экономического развития администрации Наталье Микляевой.

Встречи с предпринимательским сообществом являются традиционными для Североморска. Руководство города, как и прежде, нацелено на помощь и поддержку местному малому и среднему бизнесу.

Комментарии

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Последние комментарии

Артём
21.12.17 08:00
Так другого и не ожидаешь: хозяин и депутат, и бизнесмен, который сотрудничает с мэрией, а может, он и "хороший знакомый администрации", которая и дала ему зелёный свет. Гнать надо бизнесменов из депу
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александр
20.12.17 20:55
там аптек мало? на Гагарина и в его районе ни одной аптеки
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Валентин
20.12.17 15:54
Конечно привлекает, а как иначе? Он же дорогой. На самом деле у нас никак не борятся с браконьерами, ловят одного из десятка. А если примут поправки к закону о распределении квот на вылов краба на отк
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