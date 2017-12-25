Вы работаете в условиях сложной экономической обстановки в стране - Владимир Евменьков

Глава ЗАТО г.Североморск Владимир Евменьков провёл встречу с предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории муниципального образования. В мероприятии принял участие Уполномоченный по защите прав предпринимателей Мурманской области Дмитрий Барышев.

- Понимаю, что вы работаете в условиях сложной экономической обстановки в стране, - сказал в начале встречи глава ЗАТО. - Руководство города настроено на то, чтобы находить возможность оказания, если не прямой финансовой помощи – таких полномочий у муниципалитета нет, - то создания неких условий, которые были бы помощью бизнесу.

Владимир Евменьков подчеркнул, что у предпринимателей, кроме прав, есть и обязанности, имея ввиду соблюдение правил осуществления предпринимательской деятельности.

- Мы вынесли несколько предписаний, а в тех случаях, где истекли сроки их исполнения, составили исковые заявления в суд. Это касается сноса самовольно построенных зданий, помещений. Когда в одной из самых оживленных частей города начинают пристраивать к одноэтажному зданию ещё два этажа, не спросив никого и не получив на это разрешения, я с этим мириться не буду. Что если это здание обрушится? Я не против, чтобы люди увеличивали бизнес, создавали пристройки, но делать это необходимо в рамках закона и нормативных актов, – подчеркнул руководитель муниципального образования.

В ходе встречи глава ЗАТО г. Североморск откровенно отвечал на все вопросы представителей бизнеса. Темы были разноплановыми: от возможности оказания финансовой помощи социальному бизнесу, работе по борьбе с незаконной предпринимательской деятельностью до соблюдения федеральными сетевыми магазинами, осуществляющими деятельность на территории муниципального образования, «Закона о ЗАТО» и развитии туризма в Североморске.

Прозвучали и предложения, среди которых была возможность размещения информации о малых закупках, проводимых муниципальными учреждениями, на сайте органов местного самоуправления ЗАТО г.Североморск. Проработать этот вопрос Владимир Евменьков поручил начальнику отделу экономического развития администрации Наталье Микляевой.

Встречи с предпринимательским сообществом являются традиционными для Североморска. Руководство города, как и прежде, нацелено на помощь и поддержку местному малому и среднему бизнесу.