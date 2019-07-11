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Мурманская область. Арктика11.07.19 07:30

Вы спите спокойно? Последний день уплаты налога на доходы физических лиц - 15 июля

Межрайонная ИФНС России № 8 по Мурманской области напоминает, что налог на доходы физических лиц, исчисленный на основании представленных деклараций за 2018 год, необходимо уплатить не позднее 15 июля 2019 года, по истечении которого за каждый календарный день просрочки будут начисляться пени в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центробанка Российской Федерации.

Специалисты Межрайонной ИФНС России № 8 по Мурманской области отмечают, что далеко не все налогоплательщики исполнили свою гражданскую обязанность по представлению деклараций о доходах, полученных в 2018 году.

Так, от граждан, которым необходимо отчитаться о своих доходах за 2018 год, поступило 1465 деклараций, что составило более 76% от общего количества обязанных представить налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ.

Всех «забывчивых», а это 459 налогоплательщиков городов Апатиты и Кировск, не исполнивших обязанность по предоставлению деклараций в установленный Налоговым кодексом Российской Федерации срок, сотрудники инспекции не оставят без внимания. В отношении таких налогоплательщиков, проводятся мероприятия налогового контроля, по результатам которых налогоплательщики будут привлечены к налоговой и административной ответственности.

Нормами налогового законодательства за непредставление (несвоевременное представление) декларации предусмотрена налоговая ответственность – штраф в размере не менее 1000 рублей.

 

 

 

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