Выбил дверь, украл документы, чтобы продать за несколько тысяч рублей

В полицию города Колы обратился мужчина 1959 года рождения с заявлением о краже из его квартиры личных документов. По его словам, пропали пенсионное удостоверение, СНИЛС, членский билет Всероссийского общества инвалидов.

На место происшествия в квартиру по ул.Комсомольская в п.Шонгуй выехала следственно-оперативная группа. Было установлено, что злоумышленник проник в жилье, выбив входную дверь. Оперативники изъяли оставленные им следы пребывания и опросили потерпевшего. Полицейские выяснили у северянина, что сам он фактически проживает в Кильдинстрое, а приезжая в Шонгуй, часто приглашает в дом знакомого. Мужчины вместе распивают спиртное.

Данный гражданин был установлен в качестве подозреваемого. Получив необходимую информацию, в ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали неработающего жителя посёлка Шонгуй 1965 года рождения. Он признался в содеянном и рассказал об обстоятельствах совершения противоправного поступка. Его пригласили помочь вынести из соседней квартиры на свалку старую мебель. Одно из кресел понравилось злоумышленнику, он решил временно поставить его в квартире потерпевшего. Дверь выбил, занёс кресло и случайно увидел стопку документов. Он забрал их, планируя продать за несколько тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Мурманской области, по факту кражи возбуждено уголовное дело в соответствии по ч.2 ст.325 УК РФ «Похищение или повреждение документов, штампов, печатей либо похищение акцизных марок, специальных марок или знаков соответствия». Санкциями статей предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Подозреваемый находится под подпиской о невыезде.