Выбираем свой дизайн-проект, который сделает Мурманск ещё краше

Сегодня в Мурманской детской театральной школе депутат Государственной Думы Алексей Веллер и глава администрации города Мурманска Андрей Сысоев приняли участие в открытии выставки дизайн-проектов благоустройства общественных территорий, участвующих в программе «Формирование комфортной городской среды».

На выбор мурманчан представлены 19 общественных пространств, проголосовать за которые можно 18 марта на 73 пунктах, где будут установлены специальные урны с маркировкой проекта «Формирование комфортной городской среды».

— Город Мурманск в рамках подготовки к своему столетию примерно за пять лет активно начал заниматься благоустройством общественных зон, сегодня уже порядка 30 обновленных парков и скверов радуют мурманчан, — напомнил Алексей Веллер. — Очень приятно, что этот тренд является одним из основных и на федеральном уровне. С уверенностью можно сказать, что город Мурманск был на верном пути и, конечно, очень хотелось бы, чтобы работа в этом направлении продолжалась.

Приоритетный проект предусматривает обязательное участие самих граждан в выборе мест благоустройства. Все это делается, чтобы мурманчане могли самостоятельно влиять на преображение тех зеленых зон, которые они видят каждый день, где проводят свое свободное время.

— Мурманск — город не только парков, скверов и фонтанов, но и хорошо образованных, интеллигентных и активных людей. Поэтому точка зрения горожан нам очень важна — очень хочется получить широкое обсуждение, я уверен, что более объективной оценки, чем рейтинговое голосование, быть не может, — отметил Андрей Сысонв. — Эти эскизы — хорошая база для нашей дальнейшей работы. Поскольку федеральная программа рассчитана не на один год, мы таким образом отлично подготовимся. Ни один из этих проектов не пропадет, не будет забыт.

Аналогичная выставка работает в Мурманском городском выставочном зале ГДЦ «Арктика». На выставках расположены урны для сбора предложений по дизайн-проектам. В электронном виде проекты размещены на официальном сайте администрации города Мурманска в разделе «Формирование комфортной городской среды».