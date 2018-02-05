Выбирай, где гулять! 190 анкет заполнили мурманчане

Сегодня в Мурманске состоялась очередная выемка предложений граждан по включению общественных территорий в программу по формированию комфортной городской среды.

За первые две недели сбора предложений мурманчане заполнили 190 анкет. Сбор предложений продлится до 9 февраля.

По итогам предварительного отбора для общественных территорий, выбранных жителями, будут разработаны дизайн-проекты благоустройства. Варианты будут опубликованы в открытом доступе, каждый мурманчанин сможет поучаствовать в общественном обсуждении дизайн-проектов. 18 марта пройдет рейтинговое голосование.

— Победить может как главная площадь, так и небольшой парк в спальном районе, ведь участвуя в рейтинговом голосовании, жители каждого микрорайона соревнуются между собой за возможность благоустроить ту или иную общественную зону, — рассказала региональный координатор проекта «Комфортная городская среда», заместитель председателя Совета депутатов города Мурманска Тамара Прямикова. — Все это делается, чтобы мурманчане могли осознать свою сопричастность к развитию места, где они живут, где растут их дети, где они проводят свободное время.

Пункты сбора предложений в муниципальную программу расположены в библиотеках города, управлениях округов и в кинотеатрах «Мурманск» и «Северное сияние».