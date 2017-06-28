Выбирая микрофинансовую организацию, ищите зелёный кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ»

Банк России приступил к реализации проекта по маркированию в поисковой выдаче системы «Яндекс» сайтов микрофинансовых организаций (МФО). Проект станет важной частью деятельности Банка России по противодействию нелегальным кредиторам. Новый инструмент предоставляет потребителю возможность выбирать в онлайн-пространстве компании, которые работают законно и обладают соответствующим статусом. В свою очередь нелегальные компании, в том числе двойники, действующие в интернете, будут лишены возможности вводить в заблуждение потребителя, выдавая себя за микрофинансовые организации.

В соответствии с совместным проектом Банка России и компании «Яндекс» в поисковой выдаче системы «Яндекс» появился специальный «маркер» (зелёный кружок с галочкой и надписью «Реестр ЦБ РФ»), информирующий потребителя о том, что на промаркированном сайте предлагаются финансовые услуги компании, которая имеет статус микрофинансовой организации.

Это означает, что сведения о ней внесены в государственный реестр МФО, надзор за компанией осуществляется напрямую Банком России или через саморегулируемую организацию, членом которой она является, и деятельность такого кредитора регулируется законодательством, защищающим права и интересы потребителей финансовых услуг на микрофинансовом рынке.

В дальнейшем проект может быть распространен и на другие сегменты финансового рынка, в которых взаимодействие между потребителями услуг и поставщиками чаще происходит через интернет. Сейчас прорабатывается вопрос о маркировании сайтов компаний из таких сегментов.