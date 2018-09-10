Выборы в муниципалитетах Мурманской области прошли спокойно, прозрачно, с полным соблюдением закона - губернатор Марина Ковтун:

Сегодняшнее оперативное совещание губернатор Марина Ковтун начала с главного политического события в стране и регионе – Единого дня голосования, состоявшегося в минувшее воскресенье в 80 субъектах Российской Федерации. В ряде муниципальных образований Мурманской области прошли выборы в представительные органы власти.

Глава региона констатировала, что выборы прошли спокойно, прозрачно, с полным соблюдением закона, прав и свобод граждан. Новые советы избраны в ЗАТО Александровск, Мончегорске, Оленегорске, Умбе, Ловозере, Кильдинстрое, Туманном, Ура-Губе и Междуречье. Также 9 сентября состоялся ряд дополнительных выборов депутатов представительных органов муниципальных образований Мурманской области.

Общая явка составила 27,39%. Всего замещению подлежат 123 мандата. По предварительной информации, 78 из них, или 63,4%, получили представители партии «Единая Россия», 8 мандатов (6,5%) получили представители КПРФ, 5 (4,1%) – «Справедливая Россия», по два мандата (1,6%) – ЛДПР и Партия пенсионеров России, 27 мандатов или 21,9% достались самовыдвиженцам.

Марина Ковтун поблагодарила администрации муниципальных образований и территориальные избирательные комиссии за хорошую организацию выборов, а правоохранительные органы – за обеспечение законности и порядка. Губернатор поздравила всех вновь избранных депутатов и выразила уверенность, что они оправдают надежды своих избирателей.