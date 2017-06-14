Выбрать сценарий для опорного вуза региона

Два дня в Мурманском арктическом университете (МАГУ) будут обсуждать, каким станет новый опорный вуз. Главный камень преткновения – морские специальности. Оппоненты, которые придерживаются разного мнения, высказали свои варианты развития нового учебного заведения на стратегической сессии по обсуждению вопросов формирования единого университетского центра в городе Мурманске.

Модератором стали специалисты школы Сколково, а основными выступающими первого дня заседания - губернатор Мурманской области Марина Ковтун и два ректора: Сергей Агарков (Мурманский государственный технический университет, МГТУ) и Андрей Сергеев (МАГУ).

Напомним, в апреле МАГУ был присвоен статус опорного вуза, с соответствующим федеральным финансированием. МГТУ был передан из ведения Росрыболовства Министерству образования и науки РФ для дальнейшей передачи в качестве структурного подразделения в состав МАГУ.

Предполагается, что технический университет станет Морской академией в составе объединенного вуза. Но, по мнению ректора МГТУ Сергея Агаркова, как раз здесь объединенный вуз может «наступить на грабли», которые приведут к необратимым последствиям. Отраслевое образование имеет определенную специфику и традиционно находится в руках профильных ведомств. В Заполярье же, при объединении, намерены пойти по-другому пути.

- Существует определенная правовая коллизия и дублирование функций. Получится, что везде подготовка кадров для рыбопромышленной отрасли – дело рук Росрыболовства, кроме Мурманской области, где за неё отвечает Министерство образования и науки, - заявил Сергей Агарков, напомнив о здравом смысле.

Образование вне отрасли несёт за собой и другие сложные моменты – МАГУ не признан морской образовательной организацией, а значит, не имеет право готовить членов экипажа. Проблемы возникнут и с обеспечением курсантов довольствием и обмундированием, которое не предусмотрено в гражданском вузе.

С одной из сложностей МГТУ столкнулся уже сейчас. Практика на «Седове» теперь стала платной, так как вуз не имеет отношения к Росрыболовству. Заплатить за выход курсантов в море Калининградскому техническому университету необходимо из внебюджетных фондов.

- А это вызывает определенные затруднения, - отметил Сергей Агарков.

Предложение Агаркова: выделить морские специальности вместе с рыбопромышленным колледжем из состава МГТУ и создать на их базе Мурманскую государственную академию рыбопромыслового флота (МГАРФ). Остальные специальности передать в объединенный опорный вуз.

У Андрея Сергеева, как ректора МАГУ, свой взгляд на ситуацию. Он признает наличие правовых коллизий и сложностей, но уверен, что решение по всем вопросам будет найдено во время двухдневной сессии. В Мурманск для участия в ней находятся и представители Минтранса РФ. К ним ректор обратился с вопросом, будет ли МАГУ считаться правопреемником МГТУ в получении статуса морской образовательной организации, ведь фактически подготовка плавсостава будет вестись на тех же мощностях, теми же специалистами.

Всего, по мнению Сергеева, существуют три сценария объединения вузов. Условно он называет их «позитивный», «негативный» и «маловероятный». Первый предполагает полное слияние вузов, при втором МАГУ не будет обучать по специальности судовождение, третий предполагает доучивание специалистов плавсостава на базе Минтранса РФ в качестве дополнительного образования.

Какой из вариантов присоединения и развития опорного вуза примут за основу ещё не известно, на рабочих группах участники сессии планируют обсуждать их сегодня и завтра. Впрочем, выступающая на открытии губернатор Марина Ковтун, призвала все заинтересованные стороны отбросить внутриотраслевые стереотипы.

- Необходимо создать все условия для того, чтобы выпускники школ Мурманской области могли и хотели оставаться в регионе, получать здесь качественное образование с последующим гарантированным трудоустройством и широкими возможностями дальнейшего профессионального становления. Во главу угла нужно поставить взаимоувязанные интересы нашей молодёжи и нашей экономики, – сказала она.