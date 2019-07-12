Выброшенные на свалки либо закопанные шины разлагаются в естественных условиях не менее 100 лет

Региональным Министерством природных ресурсов и экологии подготовлен и опубликован доклад о состоянии и об охране окружающей среды Мурманской области в 2018 году. В нём отражены основные сведения по тематикам: «Атмосферный воздух», «Радиационная обстановка», «Климатические особенности года», «Водные ресурсы», «Почвы и земельные ресурсы», «Недра», «Особо охраняемый природные территории», «Объекты животного мира», «Водные биологические ресурсы», «Охотничьи ресурсы», «Лесные ресурсы», «Воздействие отдельных видов экономической деятельности на состояние окружающей среды», «Отходы», «Влияние экологических факторов на здоровье населения» и др.

Как отмечается в разделе «Отходы» доклада, в 2018 году в Мурманской области образовалось 48,38 тонны ртутьсодержащих отходов (лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства), что на 25% больше, чем в 2017 году (38,65 тонны). По состоянию на 1 января 2019 года на предприятиях нашего региона накоплены 7,33 тонны данных отходов. Всего в 2018 году обезврежены 63,58 тонны ртутьсодержащих отходов с учётом накопленных ранее.

В 2018 году, по данным предприятий региона, образовались 1,8 тысячи тонн отработанных нефтепродуктов и их смесей (в жидком агрегатном состоянии), в их числе: отработанные масла моторные, автомобильные, дизельные, индустриальные, трансформаторные, компрессорные, турбинные и т. д., а также нефтесодержащие эмульсии, остатки дизельного топлива и др.

С учётом ранее накопленных передано для обработки, утилизации, обезвреживания, хранения, захоронения 1,99 тысячи тонн, утилизировано и обезврежено на территории Мурманской области 0,27 тысячи тонн, накоплено на предприятиях на конец 2018 года 0,23 тысячи тонн.

По данным предприятий, в 2018 году образовались 2,2 тысячи тонн нефтешламов, в том числе шлам очистки рубопроводов и ёмкостей от нефти и нефтепродуктов, грунт, песок и опилки, загрязнённые нефтепродуктами, и

др.; с учётом ранее накопленных нефтешламов передано другим организациям для утилизации, обезвреживания, хранения и захоронения 2,1 тысячи тонн. На 1 января 2019 года на предприятиях области осталось 0,03 тысячи тонн накопленных нефтешламов.

Обращение с отходами отработанных аккумуляторных батарей. В 2018 году образовалось 50,5 тонн отходов отработанных аккумуляторов и аккумуляторных батарей (аккумуляторы компьютерные, никель-железные, никель-кадмиевые, свинцовые отработанные неповреждённые, с электролитом и без, отходы аккумуляторных батарей); с учётом ранее накопленных отходов передано предприятиями на обработку, утилизацию, обезвреживание, хранение и захоронение 67,29 тонны; 1,87 тонны утилизировано и обезврежено, на конец 2018 года на предприятиях осталось 49,2 тонны накопленных отработанных аккумуляторов и аккумуляторных батарей.

Вышедшие из эксплуатации изношенные шины являются источником длительного загрязнения окружающей среды. Выброшенные на свалки либо закопанные шины разлагаются в естественных условиях не менее 100 лет. Контакт шин с дождевыми осадками и грунтовыми водами сопровождается вымыванием ряда токсичных органических соединений: дифениламина, дибутилфталата, фенантрена и т. д. Все эти соединения попадают в почву. А резина, являющаяся высокомолекулярным материалом, относится к термореактивным полимерам, которая в отличие от термопластичных полимеров не может перерабатываться при высокой температуре, что создаёт серьёзные проблемы при вторичном использовании резиновых отходов. Кроме того, отработанные РТИ огнеопасны, и в случае возгорания погасить их достаточно сложно.

В 2018 году на территории Мурманской области образовано различных РТИ (шины пневматические автомобильные отработанные, покрышки пневматических шин с металлическим кордом отработанные, отходы продукции из резины и др.) в количестве 4,8 тысячи тонн; с учётом ранее накопленных РТИ передано предприятиям для утилизации, обезвреживания, хранения, захоронения 4,5 тысячи тонн; утилизировано и обезврежено на территории области 4,3 тысячи тонн; захоронено 0,5 тысячи тонн. На конец 2018 года на промплощадках предприятий области осталось 2,9 тысячи тонн накопленных отходов РТИ.