Выдворены два нелегальных мигранта выдворены из Мурманской области

Одной из функций, возложенных на Федеральную службу судебных приставов, является административное выдворение иностранных граждан и лиц без гражданства за пределы Российской Федерации.

Так, 26 октября два гражданина Средней Азии, незаконно находящихся на территории Мурманской области, понесли наказание в виде наложения административного штрафа с административным выдворением за пределы Российской Федерации за нарушение ч.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в Российскую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в стране).

В целях исполнения решения суда о выдворении судебными приставами по обеспечению установленного порядка деятельности судов (ОУПДС) Управления ФССП России по Мурманской области иностранцы были помещены в центр временного содержания иностранных граждан при УМВД России по Мурманской области, а после оформления необходимых документов доставлены судебными приставами по ОУПДС (группы быстрого реагирования) до пункта пропуска через государственную границу Российской Федерации и официально переданы сотрудникам пограничной службы. В соответствии с законодательством РФ данные мигранты смогут вновь посетить Россию лишь спустя пять лет.

Всего с начала 2017 года судебными приставами по ОУПДС Управления ФССП России по Мурманской области было выдворено за пределы Российской Федерации 37 иностранных граждан.