ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ: Агрессия в отношениях, или Эмоциональное разрушение любви«Бизнес-МЕНТ» породил «Правосудие по-мурмански»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика09.06.18 07:35

Выезд передвижной детской библиотеки в Мурманский областной загородный оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг»

7 июня Передвижная детская библиотека побывала в городе Кандалакше. Для детей, отдыхающих в загородном оздоровительно-образовательном центре «Гандвиг», сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели игровые познавательные мероприятия.

На игровом мероприятии «Раз, два, три! На остров попади!» ребята вместе с веселыми гавайцами, в роли которых выступили библиотекари, отправились в увлекательное путешествие на Гавайские острова, где их ждал настоящий праздник: танцы, задорные игры, загадки, необычные конкурсы и эстафеты. Прибыв на воображаемый остров, юные путешественники выбрали гавайского короля и королеву, участвуя в подвижной игре «Гавайский король». В эстафетах «Собери ананасы» и «Музыкальный кокос» дети проявили ловкость и находчивость. Затем ребята отправились на солнечный пляж, где их ждала рыбная ловля, соревнование по сбору крабов и традиционная гавайская игра «Лимбо». Закончилось мероприятие зажигательным гавайским танцем. Ребята узнали много интересного о Гавайских островах и получили массу положительных эмоций.

Во время познавательно-игрового часа «Безопасный Интернет: как защитить себя от негативного влияния сети?», отвечая на вопросы игры «Безопасный Интернет», ребята узнали, как с пользой можно проводить время в Интернете, какие опасности могут подстерегать их во Всемирной паутине. Подростки вспомнили, что такое безопасный web-серфинг. Усвоили, что главным правилом, является запрет на предоставление всех своих личных (персональных) данных в социальных сетях. Юные гости «Гандвига» обсудили и проблему того, что виртуальных друзей, с которыми они не встречались в реальной жизни, ни в коем случае нельзя приглашать к себе домой или ходить к ним в гости без разрешения взрослых. В конце мероприятия ребята сделали вывод: для того, чтобы оградить себя от негативного влияния Интернета и возможных угроз, нужно соблюдать правила безопасного поведения в сети. И тогда современные коммуникации станут приятными и полезными.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаО «цветах жизни» и нормах «на прокорм»
-ФоторепортажВо флотской столице грандиозно отметили День защитника ОтечестваГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчан
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
Подробнее8 кандидатов на одно место
-Слово не воробей...Мы дорожим тем, что оказались в этой зоне
-Нам интересно Ваше мнение
21.05.18: Новое правительство России, сформированное 18 мая, соберется на своё первое заседание 22 мая. Каких решений вы ожидаете от наших рулевых экономики страны?Проголосовало: 429 человек
-Ходят слухи…Ходят слухи: новый генерал полиции в Мурманск придёт из Карелии
-

Последние комментарии

Анастасия Смирнова
08.06.18 23:17
Прекрасная Варюша. Умничка. Мы гордимся)))
Комментарий к новости:Мурманчанка решила служить Мельпомене
Татьяна
08.06.18 23:11
Так же отвратительно работает Управляющая компания "Мурманремстрой",начальник Жэу,Нина Тарасовна никогда не поднимет свою т*****ю п***у со стула,подьезды грязные,дворовая территория убирается не всегд
Комментарий к новости:Мурманчане жалуются на управляющую компанию депутатам
Заместитель директора по ВР МБОУ Кадетская школа города Мурманска.
08.06.18 19:24
Весьма важный вопрос решают местные парламентарии из числа депутатов соответствующего профильного комитета органа законодательной власти региона, чиновники профильных министерств Правительства МО, зам
Комментарий к новости:О «цветах жизни» и нормах «на прокорм»
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире13:00«Открытая студия». Тематическая программа (12+)13:30Новости. Информационная программа.14:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиРост цен на репчатый лук оказался выше, чем снижение стоимости картофеля-PRO ВалютуВ начале торгов доллар снижается-PRO ЭнергетикуЗаложники северной погоды и централизованного отопления-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 9 июня-PRO Нефть и газ«Exxon Mobil» помашет ручкой российскому партнёру-PRO ЗаконыРаз в три года россияне смогут взять оплачиваемый день для похода по врачам. Если внесут изменения в Трудовой кодекс
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика