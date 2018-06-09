Выезд передвижной детской библиотеки в Мурманский областной загородный оздоровительно-образовательный центр «Гандвиг»

7 июня Передвижная детская библиотека побывала в городе Кандалакше. Для детей, отдыхающих в загородном оздоровительно-образовательном центре «Гандвиг», сотрудники Мурманской областной детско-юношеской библиотеки провели игровые познавательные мероприятия.

На игровом мероприятии «Раз, два, три! На остров попади!» ребята вместе с веселыми гавайцами, в роли которых выступили библиотекари, отправились в увлекательное путешествие на Гавайские острова, где их ждал настоящий праздник: танцы, задорные игры, загадки, необычные конкурсы и эстафеты. Прибыв на воображаемый остров, юные путешественники выбрали гавайского короля и королеву, участвуя в подвижной игре «Гавайский король». В эстафетах «Собери ананасы» и «Музыкальный кокос» дети проявили ловкость и находчивость. Затем ребята отправились на солнечный пляж, где их ждала рыбная ловля, соревнование по сбору крабов и традиционная гавайская игра «Лимбо». Закончилось мероприятие зажигательным гавайским танцем. Ребята узнали много интересного о Гавайских островах и получили массу положительных эмоций.

Во время познавательно-игрового часа «Безопасный Интернет: как защитить себя от негативного влияния сети?», отвечая на вопросы игры «Безопасный Интернет», ребята узнали, как с пользой можно проводить время в Интернете, какие опасности могут подстерегать их во Всемирной паутине. Подростки вспомнили, что такое безопасный web-серфинг. Усвоили, что главным правилом, является запрет на предоставление всех своих личных (персональных) данных в социальных сетях. Юные гости «Гандвига» обсудили и проблему того, что виртуальных друзей, с которыми они не встречались в реальной жизни, ни в коем случае нельзя приглашать к себе домой или ходить к ним в гости без разрешения взрослых. В конце мероприятия ребята сделали вывод: для того, чтобы оградить себя от негативного влияния Интернета и возможных угроз, нужно соблюдать правила безопасного поведения в сети. И тогда современные коммуникации станут приятными и полезными.