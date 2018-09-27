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Мурманская область. Арктика27.09.18 14:14

Выгрузка ядерного топлива с плавтехбазы «Лепсе» будет производиться в специально подготовленном укрытии

На территории филиала судоремонтного завода «Нерпа» Центра судоремонта «Звёздочка» состоялась торжественная церемония открытия защитного укрытия, возведенного для реализации этапа выгрузки отработавшего ядерного топлива из баков хранилища плавтехбазы «Лепсе».

Заместитель главы региона отметил, что выгрузка отработавшего ядерного топлива – самый сложный этап утилизации «Лепсе», ею займутся специалисты «Атомфлота». Начнут с кондиционного топлива, перейдут к полуразрушенным сборкам, затем через Мурманск отправят его спецэшелонами на челябинский «Маяк».

Производство по выгрузке отработавшего ядерного топлива станет последним из нескольких этапов, осуществленных в рамках проекта утилизации плавтехбазы «Лепсе». В мероприятии приняли участие представители Госкорпорации «Росатом» и ее организаций, НИЦ «Курчатовский институт, ФМБА «России, ФМБЦ им. Бурназяна ФМБА России, Ростехнадзора, Объединенной судостроительной корпорации, правительства Мурманской области.

Также были приглашены представители государств и международных организаций, оказавших финансовое содействие в реализации проекта по утилизации ПТБ «Лепсе» – члены Ядерного операционного комитета Природоохранного партнерства «Северное измерение», Европейского банка реконструкции и развития как распорядителя Фонда.

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