Выход на все водоёмы региона крайне опасен - спасатели

3 ноября инспекторы «водных дорог» провели мониторинг ледовой обстановки на водоёмах Мурманска.

- На сегодняшний день толщина льда на водоёмах города и области не превышает семи сантиметров, - говорит государственный инспектор по маломерным судам группы патрульной службы №1 ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Мурманской области» Евгений Смагин. - Напомним, безопасная толщина (даже для нахождения одного человека!) должна составлять не менее 10 сантиметров.

По словам представителей ГИМС, в настоящее время опасен выход на лед не только озер столицы региона. Популярное у туристов зеро Ловозеро, отличающееся значительной толщиной льда в начале зимнего сезона, также угрожает тем, кто попытается выйти на его лед. Сейчас здесь толщина льда не превышает пяти сантиметров. На озере Поповском толщина льда также составляет от 0 до 5 см.

Потому выход на все водоёмы региона крайне опасен и не рекомендован.