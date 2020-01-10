Мурманская область. Арктика10.01.20 09:15
Выход теплохода «Клавдия Еланская» из Мурманска задерживается из-за непогоды
В связи с неблагоприятными метеоусловиями в расписание движения теплохода «Клавдия Еланская» внесены изменения с 9 по 11 января, сообщает администрация ЗАТО г. Островной.
Выход судна из порта Мурманск состоится в 21.00 мск 10 января, приход в Островной 11 января в 13.00 мск. Выход из Островного - 11 января - в 19.00 мск, приход в порт Мурманск 12 января в 12.00 мск.
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