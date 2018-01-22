«Выходи гулять!» - в большом ЗАТО проходят весёлые выходные

«Синий иней» - под таким названием в рамках фестиваля городской среды «Выходи гулять!» в г.Гаджиево прошла развлекательная программа для малышей и их родителей. Уже по традиции шумное мероприятие прошло на главной площади города, которая в прошлом году преобразилась благодаря проекту «Формирование комфортной городской среды».

Специалисты культурно-досугового отдела МБУК «ЦТиД г.Гаджиево»уже вторую неделю подряд приглашают ребят и их родителей на площадь имени Л. Матушкина, чтобы провести весёлую зарядку, потанцевать вместе с заводными ведущими и зарядиться отличным настроением на всю предстоящую неделю.

Развлекательную программу «Синий иней» малыши приняли на «ура», а родители - с благодарностью.