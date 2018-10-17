Выходим на старт - «От студзачёта к знаку отличия ГТО»

Уже в 4-й раз с 7 по 9 ноября на базе Легкоатлетического манежа и Центрального плавательного бассейна пройдут Арктические игры среди студентов профессиональных образовательных организаций и организаций высшего образования.

Одновременно с Арктическими играми студенты будут соревноваться в многоборье ГТО и легкоатлетическом двоеборье в рамках 55 Спартакиады студентов ПОО и ООВО Мурманской области, а также примут участие в региональном этапе Всероссийского молодёжного проекта «От студзачёта к знаку отличия ГТО».

Новый социально-значимый Всероссийский молодёжный физкультурный проект «От студзачёта к знаку отличия ГТО» проводится Ассоциацией студенческих спортивных клубов и поддерживается Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством спорта Российской Федерации.

Основной целью реализации проекта является пропаганда и вовлечение студентов в подготовку и выполнение нормативов испытаний (тестов) комплекса ГТО.

В Арктических играх и Спартакиаде принимают участие команды ПОО и ОВОО в составе 10-14 юношей и 10-14 девушек в возрасте от 16 до 29 лет (ПОО) и 18-29 лет (ОВОО).

К участию в региональном этапе Всероссийского молодёжного проекта допускаются сборные команды ОВОО, в состав которых входят обучающиеся от 18 до 29 лет, успешно выполнившие нормативы проекта «Студзачет» АССК России на золотой знак отличия.

Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачёте на региональном этапе Всероссийского молодёжного проекта, получает право представить Мурманскую область на Всероссийском этапе, который пройдёт в декабре 2018 года.