Выходите из кабинетов. Тогда меньше жалоб будет у людей и больше доверия - губернатор Марина Ковтун – главам администраций муниципалитетов

Своевременность размещения актуальной информации на интернет-ресурсах органов местного самоуправления стала сегодня одной из тем оперативного совещания, которое провела губернатор Марина Ковтун. В частности, глава региона отметила, что в социальных сетях северяне нередко жалуются на сайты администраций муниципалитетов – там, к примеру, не вывешивается информация об отмене занятий в школах из-за морозов.

«Современным родителям намного проще узнать что-либо в Интернете, чем дозвониться по вечно занятому номеру 051. В целом это гораздо удобнее, быстрее и проще. И детям, и их родителям. Я прошу администрации взять на заметку – такую информацию нужно размещать оперативно», – сказала Марина Ковтун.

Губернатор особо подчеркнула важность оперативного интернет-информирования граждан о коммунальных проблемах и их устранении.

«В четверг случилась авария на котельной в Туломе – ни на сайте Кольского района, ни на сайте Туломы, ни в официальной группе Кольского района «ВКонтакте» никакой информации нет», – сказала Марина Ковтун.

В качестве положительного примера губернатор отметила информационную активность руководства города Полярные Зори во время аварии на электросетях в Зашейке – в социальных сетях оперативно размещалась информация о каждом шаге устранения аварии. Марина Ковтун призвала глав всех муниципалитетов последовать этому примеру и наладить каналы коммуникации со своими жителями.

«Выходите из кабинетов. Тогда меньше жалоб будет у людей, больше доверия», – подчеркнула Марина Ковтун.