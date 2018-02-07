На Северном бассейне добыча трески увеличилась на 65%В Мурманской области состоится региональный фестиваль «Кадетский бал - 2018»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Частные объявления
Мурманская область. Арктика07.02.18 12:43

Вылов мойвы в Баренцевом море достиг 6,2 тысячи тонн

По оперативным данным на 6 февраля текущего года, вылов мойвы российскими рыбаками в Баренцевом море составил 6,194 тысячи тонн. Результаты промысла рассмотрели на заседании штаба по организации мойвенной путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

По данным ФГБУ «ЦСМС», добычу ведут 16 рыбопромысловых судов, принадлежащих 13 предприятиям. Основной вылов получен судами ПАО «Мурманский траловый флот» – «Капитан Назин» и «Капитан Демиденко».

В районе работы флота с 31 января на судне «Капитан Сулимов» находится начальник промрайона Владимир Красун. По его словам, промысловая обстановка – средняя. С 7 февраля координировать добычу мойвы начнут промысловые советы.

По информации на основе мониторинга ФГБНУ «ПИНРО», рыба продолжает подходить из районов зимовки. В ближайшие 3-4 дня ожидается уплотнение скоплений.

Петр Савчук подчеркнул, что в сложившейся обстановке особые надежды возлагаются на научно-исследовательское судно, которому предстоит отслеживать перемещение мойвы и направлять в соответствующие районы добывающие суда.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-АналитикаШельфовая эпопея: медленно, но верно
-ФоторепортажГотовимся к параду, посвящённому 100-летию РККАXIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Сочи глазами мурманчанПервая вода для мощной «Сибири»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"«ArcticWave» - ступень в будущееЗаповедный народТайна генерала Журбы
-Политбарометр
ПодробнееЗабастовка избирателей, или Что приснится Навальному завтра?
-Слово не воробей...Закон может помочь выздоровлению пациента
-Нам интересно Ваше мнение
07.02.18: Министр труда и соцзащиты РФ озадачен сложившейся в стране ситуацией, когда зарплаты граждан растут, а реальные доходы при этом падают. А как считаете Вы, почему такое противоречие имеет место быть?Проголосовало: 48 человек
-Ходят слухи…Региональные журналисты спешат «похоронить» ректора МГТУ
-

Последние комментарии

MotoRin
07.02.18 14:23
А сможет ли министр объяснить, почему так сильно растут доходы у богатых, а так сильно снижаются у бедных?
Комментарий к новости:Минтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают
Игорь
06.02.18 20:52
Мошенники с Русского Мёда))))) Пасека Ивановых)))Смешно!!
Комментарий к новости:Ярмарка мёда с пасеки Ивановых снова в Мурманске!
Иван
06.02.18 16:31
Да, зима показала, где раки зимуют!
Комментарий к новости:В Мурманске из-за аварии на сети АО «Мурманэнергосбыт» произошло отключение теплоснабжения в школе № 34 и ряде жилых домов
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
293031123456789101112131415161718192021222324252627281234
-Скоро в эфире17:00«Знаки». Развлекательная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа.18:00Мультфильмы (0+)
-PRO ДеньгиМинтруд не может понять, почему у россиян зарплаты растут, а реальные доходы падают-PRO ВалютуКурс евро снизился почти на 40 копеек, доллара – почти на 27 копеек-PRO ЭнергетикуВ Мурманской области состоялись переговоры по размещению объектов производства электроэнергии-PRO ЖКХПлановые отключения в Мурманске на 7 февраля-PRO Нефть и газ«Роснефть» определила ещё две структуры для бурения в Арктике-PRO ЗаконыНовые Правила регистрации судов – новые проблемы
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультацияНаложение ареста на единственное жильё признано законным
-Наши партнёрыМ151 - такси нового поколения!Редакция «Московский комсомолец в Мурманске» проводит конкурс новогодних поздравлений«Московский комсомолец» проводит конкурс «Селфи с «МК» для своих читателей
© 2009 - 2018
Наша миссияНаша цельМы работаем для ВасОтдел рекламы 99-47-47
Наш адрес: 183025, г.Мурманск, а/я 292. ООО «ДВАЛИН». Карта расположения редакции
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика