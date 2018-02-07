Вылов мойвы в Баренцевом море достиг 6,2 тысячи тонн

По оперативным данным на 6 февраля текущего года, вылов мойвы российскими рыбаками в Баренцевом море составил 6,194 тысячи тонн. Результаты промысла рассмотрели на заседании штаба по организации мойвенной путины, которое в режиме видеоконференции провел заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

По данным ФГБУ «ЦСМС», добычу ведут 16 рыбопромысловых судов, принадлежащих 13 предприятиям. Основной вылов получен судами ПАО «Мурманский траловый флот» – «Капитан Назин» и «Капитан Демиденко».

В районе работы флота с 31 января на судне «Капитан Сулимов» находится начальник промрайона Владимир Красун. По его словам, промысловая обстановка – средняя. С 7 февраля координировать добычу мойвы начнут промысловые советы.

По информации на основе мониторинга ФГБНУ «ПИНРО», рыба продолжает подходить из районов зимовки. В ближайшие 3-4 дня ожидается уплотнение скоплений.

Петр Савчук подчеркнул, что в сложившейся обстановке особые надежды возлагаются на научно-исследовательское судно, которому предстоит отслеживать перемещение мойвы и направлять в соответствующие районы добывающие суда.