Вылов мойвы в Баренцевом море превысил уровень 2015 года и достиг почти 30 тысяч тонн

По оперативным данным отраслевой системы мониторинга, на 27 февраля российские рыбаки в Баренцевом море добыли почти 30 тысяч тонн мойвы, что хоть и незначительно (+0,15 тысячи тонн), но больше, чем на аналогичную дату 2015 года (в 2016 и 2017 годах вылов не осуществлялся). Результаты мойвенной путины рассмотрели на заседании штаба, которое в режиме видеоконференции провёл заместитель руководителя Федерального агентства по рыболовству Петр Савчук.

Руководитель промрайона Владимир Красун, находящийся в Баренцевом море на судне «Василий Каленов», доложил оперативную обстановку. В настоящий момент добычу мойвы осуществляют 10 судов. Промысел ведётся большей частью в акватории норвежской экономической зоны. Из района ушли для разгрузки шесть судов.

Промысловая обстановка нестабильная, в основном из-за прохода рыбы к берегу Норвегии для нереста и изменений погодных условий. Средний улов составляет от 5 до 20 тонн на час траления, средний промысловый размер15-18 см. Рыба находится в очень подвижном состоянии. Приловы молоди сельди незначительны и находятся в рамках требований норвежской береговой охраны.

По прогнозу ПИНРО, в период с 26 февраля по 5 марта продолжится массовая миграция мойвы к местам нереста. В основном ожидаются подходы среднеразмерной рыбы. Наиболее плотные скопления по-прежнему сосредоточатся в пределах норвежской экономической зоны за счёт рыбы, мигрирующей из северных и восточных районов моря. Возможно начало первого нереста мойвы в районе банок Маланг и Фулей. В первые дни марта возможен массовый преднерестовый подход мойвы к побережью Норвегии с дальнейшим смещением рыбы в пределы территориальных норвежских вод.

В пределах исключительной экономической зоны России вероятно формирование отдельных скоплений вдоль склонов Мурманской банки и в прибрежных районах Мурмана. В целом в течение следующей недели ожидается удовлетворительная промысловая обстановка.