Вылов водных биоресурсов на Северном бассейне ниже прошлогоднего на 36%

Общий объём добычи водных биоресурсов всеми российскими пользователями по состоянию на 27 февраля составил 723,1 тысячи тонн, что на 4,9% меньше показателя на аналогичную дату прошлого года. Как отмечает Управление организации рыболовства, основной причиной снижения показателей стали плохие погодные условия в ключевых районах промысла.

Рыбаки Северного бассейна за этот период выловили водных биоресурсов в объёме 67 тысяч тонн - ниже на 36% уровня прошлого года, в том числе в связи с действием временного запрета на добычу мойвы. Трески освоено 50,35 тысячи тонн, что на 1,98 тысячи тонн меньше прошлогоднего уровня.

Объём вылова в зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана, 85,8 тысячи тонн, что на 26 тысяч тонн больше показателя на аналогичную дату прошлого года.