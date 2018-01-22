Вынесен приговор в отношении граждан Афганистана, совершивших попытку незаконного пересечения Государственной границы РФ

Прокуратурой Печенгского района поддержано государственное обвинение в отношении трех молодых граждан Исламской Республики Афганистан, совершивших попытку незаконного пересечения Государственной границы Российской Федерации.

Как мы уже сообщали ранее, трое граждан Исламской Республики Афганистан, в поисках лучших условий для жизни, желая переехать на постоянное место жительства в Королевство Норвегия, находясь на территории города Москвы, вступили в преступный сговор. Для достижения своей цели, молодые люди в середине сентября 2017 года приехали в Мурманск.

На одной из съёмных квартир областного центра с целью скрыть данные о своих личностях на случай задержания, избавились от паспортов и иных документов, удостоверяющих их личность, а также от личных вещей. Затем на неустановленном транспорте прибыли в Печенгский район к Государственной границе Российской Федерации, где незаконно, скрытно, вне установленного пункта пропуска через Государственную границу, пешком преодолели инженерно-технические сооружения, т.е. оградительный забор и следовую полосу. Довести свой преступный умысел до конца обвиняемые не смогли, т.к. были обнаружены и задержаны сотрудниками ПУ ФСБ России.

Уголовное дело расследовалось следственным отделом Управления ФСБ по Мурманской области. Обвиняемые вину в совершении преступления признали, активно способствовали в расследовании уголовного дела.

Печенгский районный суд с учётом позиции государственного обвинителя, признал подсудимых виновными, назначив им наказание в виде лишения свободы сроком шесть месяцев каждому с отбыванием данного наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.