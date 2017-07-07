Вынесен судебный приговор в отношении мошенников, совершивших хищение 2 млн рублей у мурманчанки

Сегодня прокуратурой Первомайского округа поддержано государственное обвинение по уголовному делу в отношении Руслана и Василия К-ко по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (хищение чужого имущества, путем обмана, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

Согласно предъявленному обвинению К-ко Р. и К-ко В. в сентябре 2016 года обратились к ранее незнакомой жительнице города Мурманска, 1937 г.р. с просьбой об оказании им услуги по открытию на её имя счёта в банке, с целью дальнейшего поступления на него денежных средств, якобы принадлежащих подсудимым.

Осознавая, что потерпевшая в силу пожилого возраста легко подвержена обману, подсудимые ввели её в заблуждение, выдавая себя за граждан республики Абхазия, испытывающих, в виду отсутствия гражданства РФ, трудности в получении в банке денежных средств, убедили женщину открыть на её имя счёт в банке, пояснив при этом, что ей необходимо закрыть имеющиеся у неё счета в банке путем снятия денежных средств.

Потерпевшая, введенная в заблуждения подсудимыми, не подозревая об их преступном намерении, сняла со своего счёта в одном из банков Мурманска, а также со счета своего супруга более 2 млн рублей, закрыв счета в банке.

С целью открытия счёта К-ко Р. и К-ко В. на автомобиле привезли потерпевшую к одному из банков Мурманске, где убедили потерпевшую оставить снятые ею денежные средства со счёта в банке (свыше 2 млн рублей) в автомобиле подсудимых. Потерпевшая, будучи введенной в заблуждение подсудимыми, убрала денежные средства в бардачок автомобиля и проследовала в банк.

Подсудимые, воспользовавшись тем, что потерпевшая за их действиями не наблюдает, скрылись на автомобиле с места преступления, похитив денежные средства и причинив имущественный ущерб.

Данное уголовное дело рассмотрено в особом порядке. Подсудимые вину признали полностью, ущерб возместили.

Приговором Первомайского районного суда г. Мурманска К-ко Руслану и К-ко Василию назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.