Выносливость бойцов регионального УФСИН позволила им достойно выдержать четыре дня летних полевых учений почти в зимних условиях

Сотрудники отдела специального назначения УФСИН успешно выполнили летний полевой выход. Этот ответственный и сложный элемент служебной подготовки отдела специального назначения «Айсберг» УФСИН России по Мурманской области традиционно проходил в живописных и овеянных боевой славой Великой Отечественной войны местах полуострова Рыбачий.

В этот раз в рамках взаимодействия учения проводились совместно с представителями парашютно-десантной спасательной службы Северного флота. Всего на маршрут длительностью более 30 километров по сложной пересечённой местности выдвинулись три смешанные группы.

После ночёвки в полевых условиях во время тактико-специальной подготовки бойцы спецотряда отрабатывали устройство засады, уход с линии атаки, уход от задымления и другое. Последующие дни были отведены подготовке по минно-взрывному делу, водолазной работе и горной подготовке, во время которой детально отрабатывались элементы спуска по отвесному склону.

По словам начальника отдела специального назначения «Айсберг» Андрея Покровского, все поставленные учебные задачи приходилось решать в усложнённых условиях. Арктическая погода внесла коррективы, и вследствие обильного снегопада получился практически зимний полевой выход. Поэтому только соответствующая подготовка и выносливость бойцов позволила достойно выдержать все эти четыре дня, выполнив все намеченное.

Подобные полевые учения в ОСН «Айсберг» планово проходят дважды в год. Помимо летнего полевого выхода, в конце июня, осенью, в конце сентября, сотрудники спецназа УФСИН в лесах южной части Кольского полуострова отрабатывают преследование сбежавших преступников.