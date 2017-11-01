Праздник День народного единства, 4 ноября, во всех отделениях почтовой связи – выходной. В связи с этим выплата пенсий за 4 и 5 ноября будет осуществлена 2 ноября.

За 6 ноября граждане, получающие пенсию в отделениях почтовой связи 4, 5 классов, получат пенсию 3 ноября.

Пенсионный фонд обращает внимание, что 3 ноября – предпраздничный день, и график работы всех отделений почтовой связи сокращен на 1 час. А в понедельник – 6 ноября – отделения почтовой связи будут работать в соответствии с графиком работы в субботу.

Гражданам, выбравшим для доставки пенсий кредитные организации, средства будут зачислены на счет в ноябре в обычные сроки.