Выплату долгов по зарплате предприятий-банкротов предлагается осуществлять через ФСС - законопроект

Госдума направила в правительство РФ пакет законопроектов о включении в госсистему страхования выплат задолженности по зарплате в случае банкротства работодателя, сообщил журналистам глава комитета по законодательству нижней палаты парламента Павел Крашенинников.

В пакет законопроектов входят основной закон – «Об обязательном социальном страховании на случай утраты причитающейся работнику заработной платы вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя и о внесении изменений в отдельные законодательные акты», а также корреспондирующие поправки в Трудовой, Бюджетный и Налоговый кодексы.

Сейчас вопрос выплаты долгов по зарплате обанкротившихся предприятий регулируется законом о банкротстве, по нему зарплатные требования удовлетворяются во вторую очередь после удовлетворения требований по текущим платежам, связанным с судебными расходами по делу о банкротстве и выплатой вознаграждения арбитражному управляющему и специалистам, которых он обязан привлекать. «Однако на практике существует удручающая ситуация с миллионными задолженностями по зарплатам у предприятий, проходящих процедуру банкротства, которая с каждым годом усугубляется», - сообщил Павел Крашенинников.

Законопроект предлагает ввести новый вид обязательного соцстрахования - на случай утраты причитающейся работнику зарплаты вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя. Финансирование расходов на выплату данного страхового обеспечения будет осуществляться за счёт средств Фонда социального страхования (ФСС) РФ. В свою очередь, средства на возмещение будут формироваться за счёт уплаты страховых взносов на этот новый вид обязательного соцстрахования. При этом тариф страховых взносов предлагается установить путем перераспределения действующих тарифов страховых взносов, подлежащих уплате работодателем. «Увеличения общей суммы социальных отчислений не произойдёт», - пояснил Крашенинников.

В результате изменений страховым случаем будет являться наличие задолженности работодателя по зарплате перед работником по состоянию на день принятия судом любого из решений по делу о банкротстве.

Страховое обеспечение будет осуществляться в виде страховой выплаты за три последних календарных месяца, предшествующих дате возбуждения производства по делу о банкротстве страхователя, либо, если увольнение застрахованного лица произошло до даты возбуждения производства, то за три месяца, предшествующих месяцу увольнения, но в пределах года до даты возбуждения производства по делу о банкротстве.

В результате предложенных изменений тарифы страховых взносов будут распределяться следующим образом: на обязательное пенсионное страхование - 26%, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 2,9%, на обязательное соцстрахование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в РФ - 1,78%, на обязательное медстрахование - 5,1%, на обязательное соцстрахование на случай утраты причитающейся работнику зарплаты вследствие несостоятельности (банкротства) работодателя - 0,02%.

По данным, представленным главой комитета, на 1 апреля в РФ была зарегистрирована 861 организация в стадии банкротства, их суммарный долг по зарплате составил 5,6 млрд рублей. За 1-й квартал 2019 года количество предприятий-банкротов увеличилось по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года на 2,4%, а по сравнению с таким же периодом 2014 года - на 9,9%.

Напомним, за 5 месяцев текущего года следственными органами регионального СК России проведено 13 процессуальных проверок по сообщениям о преступлениях по факту невыплаты заработной платы по пяти из которых возбуждены уголовные дела. Количество оконченных уголовных дел в 2019 году увеличилось в 3,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. При этом за истекший период текущего года 5 уголовных дел направлены в суд.